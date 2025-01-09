Araştırma: Havaalanı yakınında oturmak hayati riskleri artırıyor

Daha gürültülü bölgelerde yaşayanların kalp kaslarının daha sert ve kalın olduğu ve daha zor kasılıp genişlediği; vücuda kan pompalamada daha az verimli olduğu görüldü.

Bu durumun özellikle geceleri daha fazla uçak gürültüsüne maruz kalanlar için geçerli olduğu belirtildi. Araştırmacılar bunun, uyku bozukluğu ve insanların geceleri evde olma olasılıklarının daha yüksek olması ve bu nedenle gürültüye maruz kalma olasılıklarının daha yüksek olmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.