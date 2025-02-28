Arktik’i de paylaşacaklar: ABD ve Rusya yakınlaşmasında yeni seviye

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski'nin ziyareti öncesi Kiev'den kritik adım geldi. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Bakanlar Kurulu'nun ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını onayladığını açıkladı. Ukrayna Başbakanı Şmigal, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, ülkesi ile ABD arasında nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını Bakanlar Kurulu toplantısında görüştüklerini ve onayladıklarını belirtti. Şmigal, söz konusu anlaşma taslağını "Ukrayna ile ABD arasında imzalanacak yatırım ve kalkınma fonu" olarak nitelendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile yapılan ilk mineral anlaşmasının başarısının Başkan Donald Trump'a bağlı olacağını söyledi. Zelenski, gazetecilere yaptığı açıklamada bunun ABD ile yapılacak daha geniş kapsamlı anlaşmaların bir parçası olduğunu ve Ukrayna'ya kalıcı ve adil bir barışın sağlanması için güvenlik garantileri sağlayabileceğini ifade etti. Anlaşmanın bakanlar düzeyinde imzalanacağını ve mecliste onaylanmasının gerekmeyeceğini belirtti. Zelenski bugün ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek.