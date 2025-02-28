Arktik’i de paylaşacaklar: ABD ve Rusya yakınlaşmasında yeni seviye

Savaşı bitirmek için Rusya ile istişarelerde bulunan Trump yönetimi, Rusya ile Artktik bölgesinde birlikte çalışma teklifinde bulundu. İki ülke yeni ticaret yolları ve olası enerji kaynaklarını paylaşma konusunda istişarelerde bulunurken, Washington söz konusu hamle ile Moskova ile Pekin arasındaki bağları zayıflatmayı hedefliyor. Rusya ise işgal ettiği Ukrayna topraklarındaki madenleri paylaşma adına ABD’ye teklif sundu.
Göreve başladığı günden bu yana önceki yönetime nazaran farklı bir politik çizgiyi benimseyen Donald Trump ve ekibi, Rusya ile Arktik bölgesinde ekonomik iş birliğinin ve ortaklaşa çalışmanın yollarını arıyor. Bloomberg’in haberine göre iki ülkenin yürüttüğü görüşmelerin, doğal kaynak arama ve ticaret yollarına odaklandığı belirtiliyor. Rusya ve ABD dahil yedi NATO üyesi tarafından çevrili Arktik, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzların deniz yollarını açması ve potansiyel enerji ve maden kaynaklarını araştırma olasılığı nedeniyle son yıllarda ilgi odağı haline geldi. ABD’nin bu anlaşma ile Çin-Rusya bağlarını zayıflatmayı hedeflediği belirtiliyor.
RİYAD’DA GÖRÜŞÜLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump’ın Moskova ile yürüttüğü yumuşama politikasının bir parçası olarak, iki ülke yetkilileri Arktik bölgesinde birlikte çalışmanın yollarını görüşmek için istişarelere başladı. Kaynaklar, henüz erken aşamada ve özel olarak yürütülen bu görüşmelerde, doğal kaynak arama ve ticaret yollarının ele alındığını belirtti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, bu ay Suudi Arabistan’da yapılan ABD-Rusya görüşmelerinden sonra, Arktik enerji projelerinde işbirliğinin görüşülen “belirli işbirliği alanları” arasında olduğunu söyledi.
AVRUPA TEDİRGİN
Her iki taraf da son zamanlarda ticari girişimlere ve iş birliğine açık olduklarını işaret ederek, savaş nedeniyle Rusya’yı sistem dışına eden Avrupa ülkeleri durumdan tedirgin. Geçen yılın sonlarında Pentagon, Çin ve Rusya’nın bölgede iş birliği yapma riskini vurgulayan yeni Arktik Stratejisi’ni yayımladı. Çin, son yıllarda Arktik’e giderek daha fazla odaklanarak, 2018’de kendini “Arktik’e yakın bir devlet” ilan etti ve bölgede balıkçılık, enerji ve ulaşım alanlarında çıkarlar geliştirdi.
RUSYA MADENLERİ PAYLAŞMAYA HAZIR
Diğer yandan Rusya, ABD'ye Donbas ve Zaporijya bölgelerindeki nadir toprak elementleri ve diğer değerli metaller üzerinde mülkiyet hakkı içeren bir anlaşma teklif etti. ABD heyeti teklife ilişkin kesin bir yanıt vermezken, olasılığı tamamen dışlamadı. Putin, 24 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "Yabancı ortakları madencilik projelerine dahil etmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.
Ziyaret öncesi anlaşmaya onay
- Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski'nin ziyareti öncesi Kiev'den kritik adım geldi. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Bakanlar Kurulu'nun ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını onayladığını açıkladı. Ukrayna Başbakanı Şmigal, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, ülkesi ile ABD arasında nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını Bakanlar Kurulu toplantısında görüştüklerini ve onayladıklarını belirtti. Şmigal, söz konusu anlaşma taslağını "Ukrayna ile ABD arasında imzalanacak yatırım ve kalkınma fonu" olarak nitelendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile yapılan ilk mineral anlaşmasının başarısının Başkan Donald Trump'a bağlı olacağını söyledi. Zelenski, gazetecilere yaptığı açıklamada bunun ABD ile yapılacak daha geniş kapsamlı anlaşmaların bir parçası olduğunu ve Ukrayna'ya kalıcı ve adil bir barışın sağlanması için güvenlik garantileri sağlayabileceğini ifade etti. Anlaşmanın bakanlar düzeyinde imzalanacağını ve mecliste onaylanmasının gerekmeyeceğini belirtti. Zelenski bugün ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek.