Ateşkesi ihlal eden İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. (Foto: Arşiv)
İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırdı. Bekaa Vadisi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail
'in
Lübnan
'ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın doğusundaki
Bekaa Vadisi
'ne hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İsrail, tarafı saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.
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