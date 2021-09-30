Avrupa’da doğal gaz fiyatı 7 kat arttı: 12 avrodan 85 avroya yükseldi Doğal gazın fiyatı, enerji üretiminde yoğun talep görmesiyle Avrupa’da son 1 yılda 7 kat arttı. Geçtiğimiz eylülde megavatsaat başına 12 avro olan doğal gaz fiyatı, bu yıl 27 Eylül’de 85 avroya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yükselişte, Rusya’dan daha az gaz gelmesi ve yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranları etkili oldu.

Ekonomi Servisi 30 Eylül 2021, 00:00 Son Güncelleme: 30 Eylül 2021, 02:51 Yeni Şafak