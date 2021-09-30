Dünya Avrupada doğal gaz fiyatı 7 kat arttı 12 avrodan 85 avroya yükseldi
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Avrupa’da doğal gaz fiyatı 7 kat arttı: 12 avrodan 85 avroya yükseldi

Doğal gazın fiyatı, enerji üretiminde yoğun talep görmesiyle Avrupa’da son 1 yılda 7 kat arttı. Geçtiğimiz eylülde megavatsaat başına 12 avro olan doğal gaz fiyatı, bu yıl 27 Eylül’de 85 avroya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yükselişte, Rusya’dan daha az gaz gelmesi ve yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranları etkili oldu.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Avrupa’da doğal gaz fiyatı 7 kat arttı: 12 avrodan 85 avroya yükseldi
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa başta olmak üzere küresel hal almasına kesin gözüyle bakılan enerji krizi büyürken, fiyatlarda da artış devam ediyor. Doğal gaz tüketiminin artması önce Asya, sonra Avrupa piyasalarında fiyatlardaki yukarı yönlü ivmelenmeyi hızlandırdı. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, fiyatlar salgın nedeniyle talebin düştüğü geçen yıl megavatsaat başına 3,75 avroya kadar gerilemişti.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor artış
DÜNYA
Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor artış

AVRUPA İÇİN KIŞ ZOR GEÇECEK

  • Geçen yıl eylülde TTF’de megavatsaat başına 12 avro olan doğal gaz fiyatı, bu yıl 27 Eylül’de 85 avroya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece, Avrupa’da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı son bir yılda yüzde 600’ün üzerinde arttı. Ayrıca, elektrik üretiminin yüzde 20’sinin doğal gazdan karşılandığı Avrupa’da, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretimin düşmesi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de azalması üretimde gazın payını yükseltti.

Avrupa'daki doğal gaz fiyatları için yeni rekorlar kapıda
EKONOMİ
Avrupa'daki doğal gaz fiyatları için yeni rekorlar kapıda

KÖMÜRÜN TONU 200 DOLARI GEÇTİ

Avrupa’da kömüre de talep artış gösterdi. API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası’nda ton başı kömür fiyatı son bir yılda yüzde 265 artışla 200 dolara çıktı.

Akaryakıt krizine devlet müdahalesi

  • İngiltere, akaryakıt istasyonlarının yaşadığı tedarik sıkıntılarının azaltılması amacıyla Rezerv Tanker Filosu’nun yakıtları taşıması için kullanılacağını açıkladı. İngiltere işletmelerden sorumlu bakan Kwasi Kwarteng, hükümetin Rezerv Tanker Filosu’nun yakıt ikmali için Britanya’nın tamamında yollarda olacağını söyledi. Öte yandan enerji sektöründe arz-talep dengesizliği nedeniyle Avrupa’da elektrik fiyatlarının en fazla arttığı ülke İngiltere oldu. İngiltere’de bu ay elektrik fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 340 artarak megavatsaat başına 221 avroya (191 sterlin) kadar yükseldi.
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