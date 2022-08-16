Avrupa'da Roma'nın 5 katı büyüklüğünde alan küle döndü

Yıl başından bu yana ülkede 37 büyük orman yangını çıkarken 200 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Avrupa, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla karşı karşıya. Avrupa'da iklim değişikliğinin sonucu olarak görülen sıcak hava dalgaları, kıta genelinde son yılların en yoğun orman yangınlarının çıkmasına neden oluyor.

Sıcak hava dalgalarının etkisi sürerken yağışların az olması, orman yangınlarını daha tehlikeli hale getiriyor.





Roma’nın 5 katından fazla alan yok oldu

Temmuzdan bu yana etkisini gösteren sıcak hava dalgalarının yol açtığı yangınlar en çok Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz'de tahribata yol açtı.

Aşırı sıcaklıkların neden olduğu yangınlarda, İtalya’nın başkenti Roma’nın yüzölçümünün 5 katından fazla ve İstanbul’un yüzölçümünden daha büyük bir alan küle döndü.

İspanya'da 200 bin hektardan fazla alan yandı

İspanya'da ülkenin kuzeyindeki Galisya, orta kesimlerdeki Castilla y Leon ve Castilla La Mancha ile güneybatıdaki Extremadura bölgelerinde yaz başından bu yana etkili olan yangınlar, binlerce hektarlık alanı yok etti.

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Yangınlardan en çok zarar gören bölge olan Galisya'nın Ourense kenti çevresinde etkili olan yangınlar 2 bin 300 hektarlık alanı kül etti.

Extremadura'ya bağlı Caceres ili çevresindeki orman yangınlarından ötürü ise 500'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Yıl başından bu yana ülkede 37 büyük orman yangını çıkarken 200 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Portekiz'de 79 bin hektar alan kül oldu

İspanya'nın komşusu Portekiz'de de 6 Ağustos'ta Covilha ve 11 Ağustos'ta Guarda bölgesine bağlı Linhares kentinde çıkan yangınlar, geniş ormanlık alanlarda tahribata yol açtı.

Portekiz Sivil Koruma Ajansı, son çıkan yangınların Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) koruması altındaki 17 bin hektarlık araziyi yok ettiğini açıkladı.

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Yaklaşık son 100 yılının en sıcak temmuzunun yaşandığı ülkede, bu yıl içinde 79 bin hektar ormanlık alan yandı.

İtalya'daki yangınlar, yerleşim yerlerini etkiledi

İtalya'da ise Slovenya sınırındaki Savogna d'Isonzo yakınlarında ormanlık alanda 27 Temmuz'da başlayan yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri boşaltıldı.

Ülkenin kuzeybatısında Savona kenti yakınlarında 9 Ağustos'ta çıkan orman yangınında da 120 kişi tahliye edildi.

Ülkede bu yıl 24 Temmuz'a kadar çıkan yangınlarda 27 bin 883 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Fransa, yangınlar için Avrupa'dan destek talep etti

Son 70 yılın en kurak dönemini yaşayan Fransa'daki orman yangınları, temmuzun sonundan bu yana etkisini gösterirken hükümet, kendi kaynaklarıyla yangınlara müdahale etmekte zorlanıyor.

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Ülkenin güneyindeki Aveyron ve güneybatısındaki Gironde bölgesinde yaklaşık bir haftadır süren orman yangınlarının daha fazla yayılmasını önlemek için Almanya, Romanya, Polonya, Avusturya ve Yunanistan'dan yüzlerce itfaiyeci, takviyede bulunmak üzere bölgeye geldi.

Uluslararası itfaiye desteği sayesinde yangınlar dün kontrol altına alınırken yangın bölgelerinde bir süredir kapalı tutulan otoyollar açıldı.

Fransa'da bu yıl en az 57 bin 600 hektar yeşil alan, orman yangınları sebebiyle kül oldu.

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) yetkilileri, Fransa'da aşırı sıcak ve kuraklıkların olağan hale gelebileceğini vurgularken ilerleyen yaz dönemlerinde su sıkıntısının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunuyor.

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Lüksemburg'un iki katından daha fazla alan yandı

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS), uzun süreli sıcak hava dalgaları ve yetersiz yağışların "Avrupa'yı adeta çakmak taşına dönüştürdüğü" ve yangınları hızla yayılır hale getirdiğini bildirdi.

Yılın başından bu yana orman yangınları nedeniyle kıta genelinde 660 bin hektarlık alanın kül olduğu bilgisini paylaşan EFFIS, yanan alanların Lüksemburg'un iki katından daha fazla alana tekabül ettiğini vurguladı.

EFFIS'in istatistiki tahminlerinde İspanya, Romanya, İtalya, Fransa ve Hırvatistan'da 2022'deki orman yangını sayısının, 2006-2021 arasındaki yıllık ortalama yangın sayısını geçeceği öngörülüyor.

İstatistiklerde Fransa'da bu yıl sonuna kadar yangın sayısının 269, İtalya'da 361, Romanya'da 741 ve İspanya'da 381'i bulabileceği belirtiliyor.

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2003'ten bu yana en yoğun karbon salınımı yaşanırken Fransa'da yangınların devam edecek

Avrupa Birliğinin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, özellikle Fransa, İspanya ve Portekiz üzerinde yoğun karbon yayılımını kaydetti.

Uydu görüntülerinde, özellikle geçen hafta Fransa'da çıkan yangınlar nedeniyle yayılan dumanların yoğunluğu dikkati çekti.

AA'nın haberine göre; Copernicus Atmosfer İzleme Servisinin (CAMS) raporuna göre, Küresel Yangın Asimilasyon Sistemi verilerinde kayıtların tutulduğu 2003'ten beri en yüksek karbon salımı seviyesi, Fransa'da haziran-ağustos döneminde yangınların devam ettiği bölgede kaydedildi.