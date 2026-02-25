Avrupa'da yine İslam düşmanlığı: Müslümanlar ülkemizi terk etsin

İsveç Başbakan Yardımcısı ve Hristiyan Demokrat Parti Lideri Ebba Busch, ülkede yaşayan Müslüman toplumu hedef alan ve geniş yankı uyandıran açıklamalarda bulundu. Busch, İsveç'in kültürel yapısı ve göçmenlerin uyum süreciyle ilgili sert mesajlar verdi.





'İsveç kültürüne adapte olmalı'

Haber 7'nin haberine göre ülkedeki kültürel uyum tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Busch, İslam'ın İsveç değerleriyle çatışmaması gerektiğinin altını çizdi. Şeriat düzenine yönelik eleştirilerini dile getiren Busch, "Eğer şeriatın iyi bir şey olduğunu düşünüyorsanız o halde İsveç'e gelmemelisiniz. İslam, İsveç kültürüne adapte olmalı." dedi.





'Uyum sürecini başaramayanlar ülkeyi terk etsin'

Konuşmasında uyum sürecini başaramayan kişilere yönelik radikal bir çağrıda bulunan Busch, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bunu yapamayan Müslümanlar İsveç'i terk etmeli."

Busch'un bu açıklamaları, ülkede yaşayan göçmen topluluklar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanırken, Başbakan Yardımcısı'nın ifadeleri siyaset gündeminde tartışmalara yol açtı.



