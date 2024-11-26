Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa'daki Yahudiler soykırım öfkesiyle yüzleşiyor: "Dükkânları kapatma zamanı mı?"

Avrupa'daki Yahudiler soykırım öfkesiyle yüzleşiyor: "Dükkânları kapatma zamanı mı?"

Lokman Özdemir
12:5726/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım tüm dünyada Yahudi karşıtlığını körükledi
İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım tüm dünyada Yahudi karşıtlığını körükledi

Gazze’de 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği soykırımın devam ettiği her gün Yahudilere ölen öfke daha da sertleşiyor. Gözü dönmüş İsrail, katliam politikasından geri adım atmazken birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Siyonizm destekçisi Yahudiler, sözlü ve fiili tepkilerle karşılaşıyorlar. Öfke selinin daha da taşmasından tedirgin olan İsrail destekçisi basın ise ‘Holokost Endüstrisini’ besleyen makalelere imza atıyorlar. Nazi katliamlarına atıf yapılan haberlerde, Yahudi düşmanlığının körüklendiğinin altı çiziliyor. Siyonizm terörünün en büyük destekçilerinden olan Amerikan Usatoday, geçtiğimiz haftalarda Avrupa sokaklarını karıştıran fanatik Yahudi futbol taraftarlarına gösterilen haklı tepkileri antisemitik saldırı olarak niteledi ve “ABD'deki Yahudiler için korkunç bir uyarı” dedi. Gazetenin haberinde, Hollanda'daki Yahudilerin ülkedeki işletmelerini kapatmanın eşiğine geldiğine de vurgu yapıldı.

Katil İsrail, 7 Ekim 2023’te başlattığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 1 yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor. 416 gündür süren bombardımanlarda
şehit sayısı 44 bin 235’e, yaralı sayısının ise 104 bin 638’e
yükseldi.

Soykırımcı Tel Aviv yönetiminin ABD desteğiyle yürüttüğü katliam politikası uluslararası arenada da büyük tepki çekiyor. Son olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu
ve eski Savunma Bakanı
Yoav Gallant
hakkında yakalama kararı çıkardı.

  • Amerika Birleşik Devletleri'nde kampüs protestolarıyla birlikte bir çok ülkede düzenlenen sokak eylemlerinde Netanyahu ve İsrail'e lanet yağdırılırken Filistin'e ise destek çağrıları yapılıyor.

Yahudilere tepki çığ gibi büyüyor


Öte yandan İsrail'in Gazze soykırımından dolayı Yahudiler bir çok ülkede sözlü ve fiili tepkilerle karşı karşıya kalmaya başladı.


İsrail'in estirdiği terör ve siyonizm karşıtı çağrılar Avrupa ve ABD'de yükselen Yahudi karşıtlığını daha da pekiştirdi.

Amsterdam'da siyonistlere dayak


Amsterdam'da Hollandalı bir kulüp ile İsrailli bir takım arasında oynanan futbol maçının ardından siyonist destekçisi İsrailli taraftarlar taşkınlık çıkarınca saldırılar yaşandı.



YouTube
Avrupa'daki Yahudiler soykırım öfkesiyle yüzleşiyor: "Dükkânları kapatma zamanı mı?"
Dünya
26 Kasım, Salı


UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı izlemeye Hollanda'ya giden ve kentte taşkınlık çıkaran siyonist destekçisi İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı. Bir çok Yahudi ise saklanmak zorunda kaldı. 10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderdi.


Amsterdam'da bulunan Yahudi cemaati ve siyasi liderler ise acil duruma geçti.




Amerikan Usatoday gazetesindeki, “Avrupa’daki antisemitik saldırılar ABD’deki Yahudiler için korkunç bir uyarıdır. Sırada biz olabiliriz” başlıklı haberde, "İsrail'in ortadan kaldırılması yönündeki anti-Siyonist çağrılar yalnızca Avrupa ve ABD'de antisemitizme yol açmakla kalmadı, aynı zamanda bunun için bir gerekçe de sağladı." ifadelerine yer verildi.

"Dükkanı kapatmanın zamanı geldi"

Amerikan Usatoday gazetesinin, Gazze'deki soykırıma değinmeden ve Hamas'ı hedefe koyarak yayınladığı "Holokost" temalı habere göre;
Hollandalı Yahudi liderler, Hollanda'da Yahudiler olarak açık ve özgür bir şekilde yaşama olanağı konusunda derin endişelerini dile getirerek
"Dükkanı kapatmanın zamanı geldi mi?"
demeye başladı.


Berlin'de Yahudi kovalamacası


Haberde Berlin'de de Avrupa Konferans Ligi futbol maçında İsrail takımı
Makkabi Hayfa
oyuncularının maç sırasında tepkilerle karşılaştığı aktarıldı.

Seyircilerin Yahudi futbolcuları kovaladığı belirtildi.



"Pis Yahudiler"


Berlin’deki Alman-İsrail toplumunun gençlik kolu Twitter'da yaptığı paylaşımda
"Makkabi Hayfa taraftarlarının üzerlerine bira döküldü ve ‘pis Yahudiler’ olarak adlandırıldılar."
ifadelerini kullandı.

Belçika'da Yahudi avına çıktılar


Belçika'da ise sosyal medyada yerel gençlerin şehirde bir
'Yahudi avı'
düzenlemeyi planladığı ifade edildi.

Öte yandan Belçika Futbol Federasyonu'nun güvenlik endişeleri nedeniyle 6 Eylül'de İsrail ile oynanacak Uluslar Ligi maçına ev sahipliği yapmama kararı aldığı hatırlatıldı.



Brüksel'den yapılan açıklamada, maçın Kral Baudouin stadyumunda oynanmayacağı çünkü gösterilere yol açabileceği belirtmişti.





#Avrupa
#yahudi
#Amsterdam
#İsrail
#Berlin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mülk suresi (Tebareke) nerede inmiştir? Mülk Suresi Nüzulü