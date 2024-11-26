Katil İsrail, 7 Ekim 2023’te başlattığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 1 yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor. 416 gündür süren bombardımanlarda şehit sayısı 44 bin 235’e, yaralı sayısının ise 104 bin 638’e yükseldi.





Soykırımcı Tel Aviv yönetiminin ABD desteğiyle yürüttüğü katliam politikası uluslararası arenada da büyük tepki çekiyor. Son olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkardı.





Amerika Birleşik Devletleri'nde kampüs protestolarıyla birlikte bir çok ülkede düzenlenen sokak eylemlerinde Netanyahu ve İsrail'e lanet yağdırılırken Filistin'e ise destek çağrıları yapılıyor.





Yahudilere tepki çığ gibi büyüyor





Öte yandan İsrail'in Gazze soykırımından dolayı Yahudiler bir çok ülkede sözlü ve fiili tepkilerle karşı karşıya kalmaya başladı.





İsrail'in estirdiği terör ve siyonizm karşıtı çağrılar Avrupa ve ABD'de yükselen Yahudi karşıtlığını daha da pekiştirdi.





Amsterdam'da siyonistlere dayak





Amsterdam'da Hollandalı bir kulüp ile İsrailli bir takım arasında oynanan futbol maçının ardından siyonist destekçisi İsrailli taraftarlar taşkınlık çıkarınca saldırılar yaşandı.









Avrupa'daki Yahudiler soykırım öfkesiyle yüzleşiyor: "Dükkânları kapatma zamanı mı?" Dünya









UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı izlemeye Hollanda'ya giden ve kentte taşkınlık çıkaran siyonist destekçisi İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı. Bir çok Yahudi ise saklanmak zorunda kaldı. 10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderdi.





Amsterdam'da bulunan Yahudi cemaati ve siyasi liderler ise acil duruma geçti.













Amerikan Usatoday gazetesindeki, “Avrupa’daki antisemitik saldırılar ABD’deki Yahudiler için korkunç bir uyarıdır. Sırada biz olabiliriz” başlıklı haberde, "İsrail'in ortadan kaldırılması yönündeki anti-Siyonist çağrılar yalnızca Avrupa ve ABD'de antisemitizme yol açmakla kalmadı, aynı zamanda bunun için bir gerekçe de sağladı." ifadelerine yer verildi.

"Dükkanı kapatmanın zamanı geldi"

Amerikan Usatoday gazetesinin, Gazze'deki soykırıma değinmeden ve Hamas'ı hedefe koyarak yayınladığı "Holokost" temalı habere göre; Hollandalı Yahudi liderler, Hollanda'da Yahudiler olarak açık ve özgür bir şekilde yaşama olanağı konusunda derin endişelerini dile getirerek "Dükkanı kapatmanın zamanı geldi mi?" demeye başladı.









Berlin'de Yahudi kovalamacası





Haberde Berlin'de de Avrupa Konferans Ligi futbol maçında İsrail takımı Makkabi Hayfa oyuncularının maç sırasında tepkilerle karşılaştığı aktarıldı.





Seyircilerin Yahudi futbolcuları kovaladığı belirtildi.









"Pis Yahudiler"





Berlin’deki Alman-İsrail toplumunun gençlik kolu Twitter'da yaptığı paylaşımda "Makkabi Hayfa taraftarlarının üzerlerine bira döküldü ve ‘pis Yahudiler’ olarak adlandırıldılar." ifadelerini kullandı.





Belçika'da Yahudi avına çıktılar





Belçika'da ise sosyal medyada yerel gençlerin şehirde bir 'Yahudi avı' düzenlemeyi planladığı ifade edildi.





Öte yandan Belçika Futbol Federasyonu'nun güvenlik endişeleri nedeniyle 6 Eylül'de İsrail ile oynanacak Uluslar Ligi maçına ev sahipliği yapmama kararı aldığı hatırlatıldı.









Brüksel'den yapılan açıklamada, maçın Kral Baudouin stadyumunda oynanmayacağı çünkü gösterilere yol açabileceği belirtmişti.















