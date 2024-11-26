Avrupa'daki Yahudiler soykırım öfkesiyle yüzleşiyor: "Dükkânları kapatma zamanı mı?"

Öte yandan İsrail'in Gazze soykırımından dolayı Yahudiler bir çok ülkede sözlü ve fiili tepkilerle karşı karşıya kalmaya başladı.
Amsterdam'da Hollandalı bir kulüp ile İsrailli bir takım arasında oynanan futbol maçının ardından siyonist destekçisi İsrailli taraftarlar taşkınlık çıkarınca saldırılar yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı izlemeye Hollanda'ya giden ve kentte taşkınlık çıkaran siyonist destekçisi İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı. Bir çok Yahudi ise saklanmak zorunda kaldı. 10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderdi.
Amsterdam'da bulunan Yahudi cemaati ve siyasi liderler ise acil duruma geçti.
Seyircilerin Yahudi futbolcuları kovaladığı belirtildi.
Öte yandan Belçika Futbol Federasyonu'nun güvenlik endişeleri nedeniyle 6 Eylül'de İsrail ile oynanacak Uluslar Ligi maçına ev sahipliği yapmama kararı aldığı hatırlatıldı.
Brüksel'den yapılan açıklamada, maçın Kral Baudouin stadyumunda oynanmayacağı çünkü gösterilere yol açabileceği belirtmişti.