Avustralyalılar gıda krizine karşı uyarıldı: Hazırlıklı değiller

Avustralya'da yayımlanan yeni bir rapora göre Avustralya ve Asya-Pasifik bölgesinde hükümetin krize hazırlıklı olmadığı ve iklim değişikliğinin bir felakete sebep olacağı aktarıldı. Ayrıca küresel ısınmanın ulusal tedarik zincirini etkileyeceği, jeopolitik gerilimleri artıracağı ve afet yardımına duyulan ihtiyacın arttıracağı konusunda uyarı yapıldı.

FOTOĞRAF 12 Putin'in emriyle başlayan Ukrayna işgali enerji ve gıda sektörlerini olumsuz etkiledi. Tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında tarihi rekorlar görülürken, Ukrayna'dan diğer ülkelere yapılan gıda ihracatı da sekteye uğradı. Yaşanan kriz derinleşerek devam ederken, Ukraynalı Bakan Yardımcısı ülkedeki tarım arazileriyle ilgili son durumu paylaştı. Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotski yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Ukrayna'nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybettiğini belirterek, tahıl hasadının Rusya'nın işgali nedeniyle geçen yılki 86 milyon tondan bu yıl yaklaşık 48,5 milyon tona düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Taras Vysotski, \"Ekilebilir arazinin yüzde 25'inin kaybına rağmen, bu yıl mahsul ekimi nüfusa gıda sağlamak için fazlasıyla yeterli\" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın gıda güvenliği için bir tehdit olmadığını aktardı. Vysotski, ihraç edilebilir mahsul fazlasının 30 milyon ton olabileceğini ve bunun da büyük bir gelir kaybı anlamına geldiğini ifade etti. Ukrayna, küresel bir tahıl ve tohum yağı üreticisi ancak ihracatı Rusya'nın işgalinden bu yana ciddi şekilde etkilendi. Savaştan önce Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğday arzı, küresel ticaretin neredeyse yüzde 30'unu oluşturuyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Ukrayna, dünyanın 4'üncü en büyük mısır ihracatçısı ve dünyanın 5'inci en büyük buğday ihracatçısı. Ukrayna İçişleri Bakanı Dmitro Senik, Polonya ve Romanya’ya doğru 2 tahıl koridoru açıldığını bildirdi. Rus saldırıları nedeniyle, Ukrayna’nın Karadeniz’de tahıl ihracatını durdurmak zorunda kaldığını, bunun da fiyatları yükselterek küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirten Senik, Baltık ülkeleri ile üçüncü bir tahıl koridoru açılması için görüştüklerini açıkladı. Polonya ve Romanya’ya ne kadar tahıl ihraç edildiği veya edileceği hakkında detay vermeyen Senik, “Bu rotalar mükemmel değil, çünkü belirli darboğazlar oluşturuyor. Ancak bu arada rotaları geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Gıda krizi sonrası Ukrayna'dan dünyayı endişelendiren açıklama: Yüzde 25'ini kaybettik Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya. Krizin aşılması için çeşitli yollar aranırken Ukrayna'dan gelen haber endişeleri iyice artırdı. İşgal nedeniyle ülkedeki tarım alanlarının yüzde 25'inin kaybedildiği belirtilirken bu durumun tahıl hasadını ise yarı yarıya düşüreceği dile getirildi.

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Avustralyalıların yerel süpermarketlerde daha fazla boş raf ve ürünlerin fiyatlarının artacağını göreceklerini belirtilen raporda ülkede yaşam pahalılığı krizi sürerken, gıda fiyatları enflasyon oranının üzerine çıktıktan sonra meyve ve sebze fiyatları da mercek altına alındı.

DÜNYA Avustralyalı emekliler yaşam pahalılığından muzdarip: Evde meşale ile dolaşıyorlar

Özellikle Avustralya'nın doğu kıyılarındaki sel gibi aşırı hava olaylarının tekrarlanmasının gıda üretimi üzerinde öngörülemeyen etkileri olacağı belirtildi.