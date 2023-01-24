Bakan Çavuşoğlu EİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu: Zorlukların üstesinden gelmek için ekonomik işbirliğimizi hızlandırmalıyız

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da EİT Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'nda konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katıldı.
EİT’nin daha etkin ve görünür bir organizasyon haline getirmek için çalışmaları sürdürmeleri gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Önce Bakan Yardımcılarımızın ‘Beyin Fırtınası Oturumunu’ kalıcı ‘Üst Düzey Komite’ye dönüştüreceğiz. İkinci olarak, fon sağlayan ve sağlamayan üye terminolojisini de terk ediyoruz. Kazakistan’ın girişimiyle, tüm üyeler tarafından aidiyet düzeyini artıracağını umarak bu girişimi destekledik. Üçüncüsü, sekreteryayı güçlendirmemiz gerekiyor. Söz verildiği gibi, Türkiye bu amaçla tahsis edilen tüm boş kadroları doldurmuştur” diye konuştu.