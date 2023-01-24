Bakan Çavuşoğlu EİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu: Zorlukların üstesinden gelmek için ekonomik işbirliğimizi hızlandırmalıyız

“Sevgili kardeşlerim, bugün küresel ekonomi büyük zorluklarla karşı karşıya. Gıda ve enerji fiyatları sürekli artıyor. Küresel tedarik zincirlerinde aksamalar ve değişimler yaşanıyor. Küresel ekonomik büyüme tam olarak toparlanamadı. Bu zorlukların üstesinden gelmek için ekonomik işbirliğimizi hızlandırmalıyız. Ulaşım ve lojistik ağlarımızı geliştirmeliyiz”

“Sevgili kardeşlerim, bugün küresel ekonomi büyük zorluklarla karşı karşıya. Gıda ve enerji fiyatları sürekli artıyor. Küresel tedarik zincirlerinde aksamalar ve değişimler yaşanıyor. Küresel ekonomik büyüme tam olarak toparlanamadı. Bu zorlukların üstesinden gelmek için ekonomik işbirliğimizi hızlandırmalıyız. Ulaşım ve lojistik ağlarımızı geliştirmeliyiz”

EİT’nin daha etkin ve görünür bir organizasyon haline getirmek için çalışmaları sürdürmeleri gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Önce Bakan Yardımcılarımızın ‘Beyin Fırtınası Oturumunu’ kalıcı ‘Üst Düzey Komite’ye dönüştüreceğiz. İkinci olarak, fon sağlayan ve sağlamayan üye terminolojisini de terk ediyoruz. Kazakistan’ın girişimiyle, tüm üyeler tarafından aidiyet düzeyini artıracağını umarak bu girişimi destekledik. Üçüncüsü, sekreteryayı güçlendirmemiz gerekiyor. Söz verildiği gibi, Türkiye bu amaçla tahsis edilen tüm boş kadroları doldurmuştur” diye konuştu.