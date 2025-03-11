Barzani YPG'nin silah bırakmasından memnun: Barış ve istikrara desteğimiz tam

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü lağvetme çağrısı sonrası, örgütün Suriye kolu YPG de dün silah bıraktı. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile anlaşmaya imza attı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı da YPG'nin devlet kurumlarına entegre olacağını duyurdu. Anlaşmaya göre; Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacak, petrol ile gaz sahaları Suriye yönetimine devredilecek.

IKBY memnuniyetle karşıladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

IKBY Başkanı Barzani, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmayı "geleceğe yönelik uygun bir yol haritası” olarak niteledi.

Barzani, ayrıca, IKBY'nin Suriye'de barış ve istikrara tam desteği olduğunu kaydetti.







