Beklenen kar yağmadı kayak merkezleri zorda: Alpler’de kayak biter

Küresel çapta etkisini gösteren kuraklık kayak merkezlerini zora soktu. Avrupa'da bir çok ünlü kayak merkezi sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle kapılarını açamadı.

Yılın 7-8 ayı kar altında kalan Kars beklenen kar yağışı gelmezken, Palandöken, Uludağ gibi kış turizm merkezlerinde kayak pistleri suni karla örtülmeye çalışılıyor. Bazı kayak merkezlerinde kar olmadığı için sezon açılışı yapılamadı.

ULUDAĞ'DA SUNİ KAR

Bursa’nın kış turizm merkezi Uludağ’da, 15 Aralık’ta açılması planlanan kayak sezonu kar yağışı olmadığı için açılamadı, işletmeciler çareyi suni kar makinelerinde buldu, önceki gece -5 derecede çalışan makineler bölgeyi beyaza bürüdü.

KARTALKAYA’DA 5 OTELDEN 3’Ü AÇILMADI

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, az kar yağışı nedeniyle yılbaşı öncesi 5 otelden 3’ü sezonu açmadı. 2 otel ise “yapay karlama” ile pistlerini doldurdu.

KARTEPE'DE 11 KAYAK PİSTİ DEVREYE GİRMEDİ

Kocaeli’deki Kartepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı sadece 20 santimetreyi gördü. Yeterli miktarda kar yağmadığı için bölgede 11 kayak pisti yılbaşı öncesinde devreye giremedi.

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DÜNYA'DA AYNI SORUN

Ekonomim.com'un haberine göre, Avrupa’nın kayak merkezi Alpler’e de küresel ısınmanın etkisiyle kar yağmayınca birçok tesis kapanmak zorunda kaldı. 2023’ün ilk günlerinde Fransa’dan Batı Rusya’ya kadar 10 ila 20 derece arasında artan sıcaklıklar görüldü. Alpler’deki kayak merkezleri de Avrupa’daki sıcak hava dalgasının etkisiyle krize girdi.

ALPLER’DE KAYAK BİTER

Uzmanlara göre, böyle giderse Alpler’de kayak biter. Aralarında Danimarka, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti’nin de yer aldığı en az 7 Avrupa ülkesi bu ay kaydedilen en sıcak havayı gördü.

Bu durumdan kayak turizminin Avrupa’daki merkezi Alp Dağları’nın bulunduğu İsviçre ve Fransa en olumsuz şekilde etkilendi.

KAR OLMAYINCA FESTİVAL DE YOK

Bern kentine bağlı Grindelwald köyünde her yıl geleneksel olarak yapılan Dünya Kar Festivali de iptal edildi. Yetkililer, son ana kadar bu yıl da festivalin yapılması için uğraş verdiklerini ancak vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirtti.

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FRANSA’DA KAYAK MERKEZLERİNİN YARISI KAPALI

Fransa’da ise kayak pistlerinin yarısı kar yetersizliği nedeniyle kapandı.

Alpler’in geçtiği diğer ülkeler Avusturya ve İtalya’nın biraz daha elverişli koşullara sahip olduğu ancak kayak yapmak için daha kar gerektiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Raporu’na göre İsviçre dünya ortalamasının iki katı hızında ısınıyor. Bu da çok sayıda buzulla kaplı ve kayak pistleri ile ünlü İsviçre Alpleri’ni tehdit ediyor.