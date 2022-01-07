Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Kazakistan’daki protestolar ve şiddet olayları devam ederken, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Belarus devlet haber ajansı, Lukaşenko ve Nazarbayev’in "Kazakistan'daki durumu ayrıntılı olarak tartıştıklarını" ifade ederek, görüşme hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 2019'da cumhurbaşkanlığından ayrılmasının ardından Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanı olarak görev almıştı. Ülkedeki karışıklığın ardından geçtiğimiz çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nazarbayev’i görevden alarak Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini kendisinin yürüteceğini bildirmişti.

Nazarbayev’in nerede olduğu bilinmiyor

Hakkında ülkeyi terk ettiği yönündeki iddialar devam eden Nazarbayev’in nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz çarşamba günü Taldikorgan kentindeki öfkeli protestocular, Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmıştı.

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