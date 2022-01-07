Dünya Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Kazakistanın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
ASYA

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Belarus devlet haber ajansı, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Kazakistan'daki protestolarla ilgili suskunluğunu koruyan Nazarbayev'in nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

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Haber Merkezi İHA
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Kazakistan’daki protestolar ve şiddet olayları devam ederken, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Belarus devlet haber ajansı, Lukaşenko ve Nazarbayev’in "Kazakistan'daki durumu ayrıntılı olarak tartıştıklarını" ifade ederek, görüşme hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 2019'da cumhurbaşkanlığından ayrılmasının ardından Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanı olarak görev almıştı. Ülkedeki karışıklığın ardından geçtiğimiz çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nazarbayev’i görevden alarak Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini kendisinin yürüteceğini bildirmişti.

Nazarbayev’in nerede olduğu bilinmiyor

Hakkında ülkeyi terk ettiği yönündeki iddialar devam eden Nazarbayev’in nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz çarşamba günü Taldikorgan kentindeki öfkeli protestocular, Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmıştı.

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Kırgızistan'dan Kazakistan'a asker ve zırhlı araç desteği
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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, ülkenin Kazakistan'da KGAÖ Barış Gücü'nün faaliyetlerine katılmak üzere asker göndermesinin yolunu açan kararnameyi imzaladığı belirtildi.<br>
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Kant şehrinde bulunan Birleşik Rus Askeri Hava Üssü'nden Kazakistan'a 150 asker, 8 zırhlı araç ve 11 aracın gönderildiği duyuruldu.<br>
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Kırgız barış gücü askerlerinin arasında deneyimli subayların ve sözleşmeli askerlerin bulunduğu ifade edilen açıklamada, personelin görevinin, komşu devletin özellikle önemli ve stratejik tesislerini korumak ve savunmak olacağı kaydedildi.<br>
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Meclis Genel Kurulu, bugün Kırgızistan'ın Kazakistan'a asker göndermesinin yolunu açan tezkereyi kabul etmişti.
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Kırgızistan'dan Kazakistan'a asker ve zırhlı araç desteği
Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a 150 asker, sekiz zırhlı araç ve malzeme taşıyan 11 adet araç gönderdi. Personelin görevinin, komşu devletin özellikle önemli ve stratejik tesislerini korumak ve savunmak olacağı belirtildi.
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