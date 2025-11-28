Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Belçika, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da iki Filistinliyi infaz etmesine tepki gösterdi

Belçika, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da iki Filistinliyi infaz etmesine tepki gösterdi

12:3528/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İsrail, Filistinlilere ateş açtığını itiraf etmişti.
İsrail, Filistinlilere ateş açtığını itiraf etmişti.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da silahsız 2 Filistinliyi infaz etmesine tepki göstererek, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarını şiddetle kınadı.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinli sivillere uyguladığı şiddet, en az 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bunu şiddetle kınıyorum. Belçika hükümetinin kararlaştırdığı önlemlerin uygulanmasını sağlamaya kararlıyım." ifadesini kullandı.


İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da silahsız 2 Filistinliyi infaz etmesine tepki gösteren Prevot, "İsrail kuzeyde yeni bir büyük saldırı başlatırken, İsrail askerlerinin teslim olan 2 sivili soğukkanlılıkla vurduğunu gösteren görüntüler beni de şoke ediyor. Bu şiddet durdurulmalı, soruşturulmalı ve güçlü önlemlerle karşılanmalıdır. Bu tür eylemler uluslararası hukuku ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


Prevot, bu eylemlerin "Gazze için 20 maddelik planın uygulanmasını baltalayabileceğini ve iki devletli çözümü ciddi şekilde tehlikeye attığını" ifade etti.


İsrail askerlerinin, Cenin'de bir evi kuşatması ve burada 2 Filistinliyi infaz etmesine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülmüştü. Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini isteyen İsrail askerleri, elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra üzerlerine ateş açmıştı.


Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa olduğu ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtilmişti.


İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, askerlerinin söz konusu Filistinlilere ateş açtığını itiraf etmişti.



#batı şeria
#Belçika
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ARA TATİL KALKIYOR MU? Okullarda ara tatil kaldırılacak mı?