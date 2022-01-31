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Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilir

Gündeme ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini duyurdu. Söz konusu durumda yapılacaklarını da açıklayan Psaki, "Rusya'ya uygulayacağımız yaptırımlar hazır. Müttefiklerimizle temas halindeyiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Beyaz Saray: Rusya Ukraynayı her an işgal edebilir
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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna-Rusya krizine işaret eden Psaki, "Rusya'nın tehdidi konusunda tetikte olmalıyız." uyarısında bulundu.

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"RUSYA, HER AN UKRAYNA'YI İŞGAL EDEBİLİR"

Psaki, Rusya'nın hem Ukrayna-Rusya sınırına hem de Belarus-Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa dikkati çekerek "Bir haftadan fazladır söylediğimiz bir şeyi tekrar ediyorum. Rusya, her an Ukrayna'yı işgal edebilir." ifadesini kullandı.

"YAPTIRIMLAR HAZIR"

Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile yakından çalıştıklarını aktaran Psaki, caydırıcılık anlamında yaptırımların önemli bir rolü olacağına inandıklarını belirtti.

Biden yönetiminin Kremlin'e yakın elitlere ve ailelerine yaptırım hazırlığında olduğu iddialarını da doğrulayan Psaki, bu konuda ortak ve müttefik ülkelerle temas halinde olduklarını kaydetti.

Psaki, yaptırım uygulayacakları kişilerin, Kremlin'in "istikrarı bozucu" kararlar almasında etkili olduğunu belirterek "Listede yer alan isimlerin birçoğunun Batı ile derin finansal bağlantıları var. Uygulayacağımız yaptırımlar, bu kişilerin uluslararası finansal sistemler ile bağlantısını kesebilir." diye konuştu.

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Bunker buster roket atarları, beton, tuğla ve kum torbası konumlarını parçalamak için tasarlandı ve 1999'dan beri ABD tarafından kullanılıyor.<br>
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Ukrayna'da askerlerden sivillere tahta kalaşnikoflarla savaş eğitimi
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