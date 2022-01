Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilir Gündeme ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini duyurdu. Söz konusu durumda yapılacaklarını da açıklayan Psaki, "Rusya'ya uygulayacağımız yaptırımlar hazır. Müttefiklerimizle temas halindeyiz" dedi.

