Biden ile Putin görüşmesi sona erdi: İki lider Ukrayna gerginliğini ele aldı

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen telefon görüşmesi, Beyaz Saray muhabirlerinin aktardığı basın notuna göre ABD yerel saatiyle 15:35'te (TSİ 23:35) başladı ve 16:25'te (TSİ 00:25) tamamlandı.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ GÖRÜŞME

Noel tatili dolayısıyla memleketi Wilmington'da tatilde olan Biden'ın 50 görüşmeye evinden katıldığı kaydedilirken, iki liderin Ukrayna konusunda son bir ay içinde ikinci kez görüşmesi dikkati çekti.

BIDEN'DAN UKRAYNA İSTEĞİ

Daha önce yapılan açıklamalara göre, Biden ile Putin arasındaki kritik görüşmede, başta son dönemde artan Ukrayna gerginliği olmak üzere iki ülke ilişkilerini ilgilendiren konu başlıklarının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. ABD medyasına yansıyan haberlerde, Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" istemiş olacağı ifade edildi.

DÜNYA Rusya 2021'i Batı ile gerginliğin gölgesinde geçirdi

Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, 28 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

REKLAM