Bin 500 bina daha yıktı

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin gerekliliklerinden hiçbirini yerine getirmeyen işgalci İsrail ordusu, saldırıların yoğunluğunu azaltsa da tamamen sonlandırmadı. Gazze’nin çeşitli noktalarına neredeyse her gün top ateşi ya da hava saldırıları düzenleyen işgal ordusu, ateşkes öncesi yürüttüğü yıkım çalışmalarına da son vermedi. İngiltere merkezli BBC’nin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı kuvvetler ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden geçen 1 aylık süreçte, çekildikleri Sarı Hat’ın gerisinde kalan bölgelerde bin 500 binayı daha patlatarak ya da buldozerlerle yıktı. Son olarak 8 Kasım’da İsrail ordusunun bulunduğu bölgelerden gelen uydu fotoğraflarını inceleyen BBC muhabirleri Benedict Garman ve Barbara Metzler, önceki uydu görüntüleriyle yaptıkları karşılaştırmaların bu süreçte en az bin 500 binanın daha İsrail ordusu tarafından yerle bir edildiğini gösterdiğine vurdu yaptı. Öte yandan, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve insansız uçaklar (İHA), dün de Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da üç noktaya bombardıman düzenledi. Yerel kaynaklar ise Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un doğusunda bulunan Abasan el-Kebira bölgesinde İsrail kuvvetlerinin çok sayıda binayı buldozerler ve patlayıcılarla yıkmaya devam ettiğini aktardı.