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Dünya

Binanın tam ortasını hedef aldılar: Yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları ile birçok saldırı düzenlendiğini bildirdi.

16:45 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 17:06 - 29/12/2023 Cuma
AA
Foto: İHA.
Foto: İHA.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer aldı.



Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'da askeri unsurları vurmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 23-29 Aralık'ta askeri sanayi unsurlara, askeri havaalanı altyapısı, mühimmat, tekne, silah ve yakıt depolarına yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 50 grup ve 1 yoğun çaplı saldırı düzenledi. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri, milliyetçi ve yabancı paralı asker oluşumları vuruldu. Belirlenen tüm hedefler vuruldu" ifadelerine yer verildi.



Hafta içinde Ukrayna ordusuna ait 10 uçak ile 2 helikopterin vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 43 Ukraynalı askerin teslim olduğu kaydedildi.



23-29 Aralık'ta 4 binden fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği iddia edilen açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 564 uçak, 263 helikopter, 10 bin 206 insansız hava aracı, 445 hava savunma füze sistemi, 14 bin 383 tank ve zırhlı araç, 1190 çok namlulu roketatar, 7 bin 564 obüs ve havan topu ile 16 bin 833 özel askeri araç imha edildi" bilgisi verildi.


#Rusya
#Saldırı
#Savaş
#Ukrayna
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