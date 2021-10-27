Bir ayda 3’üncü yükseliş: Japonya’da akaryakıt fiyatları yine zirveyi gördü

Ham petrol fiyatlarında gözlenen küresel düzeydeki artıştan etkilenen Japonya’da akaryakıt fiyatları bir ay içinde 3’üncü kez zirveyi gördü.

Pazartesi günü normal benzinin ortalama perakende fiyatının önceki haftaya göre yüzde 1,6 oranında artarak litre başına 167,3 yene yükseldiği açıklandı.

8 haftalık süre zarfında kesintisiz olarak devam eden fiyat artışının yüzde 6 olarak piyasaya yansıdığı kaydedildi.

Son gelişme ile birlikte bu ay iki kez son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşan akaryakıt fiyatları, bir ay içinde 3’üncü kez son 7 yılın rekorunu kırmış oldu.



Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından bu ay yapılan açıklamada, normal benzinin ortalama satış fiyatının 11 Ekim’de litre başına 162,10 yene ulaşarak Ekim 2014’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığı kaydedilmiş, 18 Ekim’de rekor tazeleyen benzin fiyatları litre başına 164,6 yen seviyesine ulaşmıştı.

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Nedeni arz talep dengesi

Yaşanan fiyat artışına Covid-19 salgını sonrasında başlayan ekonomik toparlanma sonucu artan ihtiyacın neden olduğu yorumları yapılmıştı.

Gaz arzındaki sorunların devam etmesi durumunda elektrik şirketlerinin üretim için petrole yönelme ihtimalinin de artış eğilimindeki petrol fiyatlarında yukarı yönlü değişimlere neden olduğu gündeme gelmişti.

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