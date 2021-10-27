Dünya Bir ayda 3üncü yükseliş Japonyada akaryakıt fiyatları yine zirveyi gördü
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Bir ayda 3’üncü yükseliş: Japonya’da akaryakıt fiyatları yine zirveyi gördü

Japonya’da istikrarlı bir şekilde yükselen akaryakıt fiyatları bir ay içinde 3’üncü kez zirveyi gördü.

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Haber Merkezi İHA
Bir ayda 3’üncü yükseliş: Japonya’da akaryakıt fiyatları yine zirveyi gördü
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Ham petrol fiyatlarında gözlenen küresel düzeydeki artıştan etkilenen Japonya’da akaryakıt fiyatları bir ay içinde 3’üncü kez zirveyi gördü.

Pazartesi günü normal benzinin ortalama perakende fiyatının önceki haftaya göre yüzde 1,6 oranında artarak litre başına 167,3 yene yükseldiği açıklandı.

8 haftalık süre zarfında kesintisiz olarak devam eden fiyat artışının yüzde 6 olarak piyasaya yansıdığı kaydedildi.

Son gelişme ile birlikte bu ay iki kez son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşan akaryakıt fiyatları, bir ay içinde 3’üncü kez son 7 yılın rekorunu kırmış oldu.


Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından bu ay yapılan açıklamada, normal benzinin ortalama satış fiyatının 11 Ekim’de litre başına 162,10 yene ulaşarak Ekim 2014’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığı kaydedilmiş, 18 Ekim’de rekor tazeleyen benzin fiyatları litre başına 164,6 yen seviyesine ulaşmıştı.

Nedeni arz talep dengesi

Yaşanan fiyat artışına Covid-19 salgını sonrasında başlayan ekonomik toparlanma sonucu artan ihtiyacın neden olduğu yorumları yapılmıştı.

Gaz arzındaki sorunların devam etmesi durumunda elektrik şirketlerinin üretim için petrole yönelme ihtimalinin de artış eğilimindeki petrol fiyatlarında yukarı yönlü değişimlere neden olduğu gündeme gelmişti.

Benzine indirim yolda
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Benzine indirim yolda

İran'da benzin krizi! Siber saldırı sonrası satışlar durdu: Uzun kuyruklar oluştu
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, henüz nereden yapıldığı belli olmayan siber saldırı sebebiyle birçok yerde benzin istasyonlarını hizmet veremiyor.
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İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 300 ekibin siber saldırı kaynaklı arızayı gidermeye çalıştığını ve bir aksilik olmazsa yarına kadar sorunu çözeceklerini söyledi.
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Salari, bugün Tahran'daki benzin istasyonlarının yüzde 30'unun hizmet verebileceğini ifade etti.
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Bu arada devlet televizyonu konuyla ilgili hazırladığı haberde, \"düşmanın siber saldırılarına karşı\" ülkedeki siber altyapının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.<br><br>
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İran'da benzin krizi! Siber saldırı sonrası satışlar durdu: Uzun kuyruklar oluştu
İran genelinde benzin dağıtım sistemine yönelik siber saldırı nedeniyle birçok yerde akaryakıt satışı yapılamıyor. Araçlar benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.


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