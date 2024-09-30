Bir çok ülkede protesto gösterileri düzenlendi: Dünya Gazze ve Lübnan için ayakta

Gösterilerde Gazze ve Batı Şeria'daki katliamlar ile Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşı da dayanışma protestoları düzenlendi. Avustralya'da çok sayıda kentte binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları protesto etmek üzere bir araya geldi. ABC News'ün haberine göre, binlerce kişi "Gazze için Ulusal Eylem Günü" kapsamında ülke genelinde sokaklara çıktı. Sydney kentinde de belediye binası önünde toplanan göstericiler, sloganlar atarak hem Filistin'e hem de Lübnan'a destek mesajı verdi. Gösteriler sırasında konuşmalar yapan Avustralya Yeşiller Partisi üyeleri ve çok sayıda bağımsız siyasetçi, İngiliz Milletler Topluluğu'nu, İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçmeye çağırdı.