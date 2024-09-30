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Dünya
Bir çok ülkede protesto gösterileri düzenlendi: Dünya Gazze ve Lübnan için ayakta

Bir çok ülkede protesto gösterileri düzenlendi: Dünya Gazze ve Lübnan için ayakta

04:0030/09/2024, پیر
G: 30/09/2024, پیر
Yeni Şafak
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Terör devleti İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan soykırım saldırılarına karşı dünya kamuoyu tepkisini göstermeye devam ediyor.

Gösterilerde Gazze ve Batı Şeria'daki katliamlar ile Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşı da dayanışma protestoları düzenlendi. Avustralya'da çok sayıda kentte binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları protesto etmek üzere bir araya geldi. ABC News'ün haberine göre, binlerce kişi "Gazze için Ulusal Eylem Günü" kapsamında ülke genelinde sokaklara çıktı. Sydney kentinde de belediye binası önünde toplanan göstericiler, sloganlar atarak hem Filistin'e hem de Lübnan'a destek mesajı verdi. Gösteriler sırasında konuşmalar yapan Avustralya Yeşiller Partisi üyeleri ve çok sayıda bağımsız siyasetçi, İngiliz Milletler Topluluğu'nu, İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçmeye çağırdı.


Terör devleti durdurulsun

İsveç'te yüzlerce kişi başkent Stockholm'de Odenplan'dan İsrail Büyükelçiliği'ne Filistin ve Lübnan bayrakları sallayarak yürüdü. Benzer protestolar, göstericilerin İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarına derhal son verilmesini talep ettiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de de yaşandı. Fransa'nın başkenti Paris'te Masumlar Çeşmesi yakınında toplanan protestocular da "Gazze'deki soykırımı sonlandırın" ve "İsrail'i boykot edin" yazılı pankartlar taşıdı. Kefiye giyen eylemciler, 2022'de İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'in resimlerini taşıdı.




#lübnan
#gazze
#israil
#protesto

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