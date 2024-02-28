BM açıkladı: Şubatta Gazze'ye ulaştırılan yardımlar ocak ayına göre yüzde 50 azaldı

BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.