BM: Suriye halkına yapılan yardımlarda kilit ülke Türkiye

Sözcü Jens Laerke, Suriye'deki insani durum ve BM'nin bu ülkedeki yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki iç savaşın 10'uncu yılına girdiğini anımsatan Laerke, "Bu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıyla aynı süreye denk geliyor. Şaşırtıcı bir şekilde uzun bir süre" dedi.

Laerke, Suriye'de insani durumun "son derece korkunç" boyutlara ulaştığını belirterek "Yaklaşık 11 milyon insan hala BM'nin yardım, koruma ve desteğine muhtaç durumda" diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da Suriye ekonomisine ağır darbe vurduğunun altını çizen Laerke, "Gıda fiyatları yükseliyor. İnsanların bu günlerde kullanmak için birikimleri kalmadı. Daha fazla insan açlığa sürükleniyor" uyarısında bulundu.

OYNAT 00:00 Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilen ve ölüme terk edilen mülteciler, İHA ile tespit edilerek Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı. Konuyla ilgili olarak MSB'den şu açıklama yapıldı: 'Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır.' BiP'te paylaş

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Suriye için 3,8 milyar dolar yardım çağrısı

Laerke, 30 Haziran Salı günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de Suriye krizine ilişkin Avrupa Birliği ve BM'nin ortaklaşa "yüksek seviyeli donörler" toplantısı yapacağı bilgisini paylaştı.

Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda Suriye'deki siyasi durumun ele alınacağını aktaran Laerke, çoğu dışişleri bakanlığı seviyesinde temsil edilmek üzere, şimdiye kadar 58 ülkeden katılım teyidi aldıklarını ifade etti.

Laerke, Suriye'deki sivillere gıda, barınak, temiz su ve sağlık hizmetleri konusunda yardımcı olmak için bu yıl BM'nin uluslararası toplumdan 3,8 milyar dolar bağış talebinde bulunduğuna ancak bu miktarın şimdiye kadar ancak üçte birinin toplanabildiğine işaret etti.

FOTOĞRAF 6 Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında 4- 5 Haziran tarihlerinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kadırga Burnu ve Babakale açıklarına giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içinde 100 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içindeki toplam 100 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.







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"Türkiye harika ev sahipliği yaptı"

"Türkiye çok uzun yıllardır (mülteciler için) harika bir ev sahipliği yaptı" diyen Laerke, Suriye'de ateş hattındaki koruma ve barınağa ihtiyaç duyan milyonlarca sivilin Türkiye'ye sığındığını dile getirdi.

Laerke, salı günü Brüksel'de yapılacak donörler toplantısından elde edilecek fon ile Türkiye de dahil komşu ülkelere sığınan Suriyelilere yardımda bulunacakları bilgisini paylaştı. Ayrıca BM'nin ülke dışındaki Suriyeliler için 5,8 milyar dolar ayrı bir bağış çağrısında bulunduğunu kaydetti.

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"İdlib'deki çatışmalar çok belirgin şekilde düştü"

Türkiye ve Rusya'nın anlaşmasıyla İdlib'de 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulduğunu belirten Laerke, "Son aylarda İdlib'deki çatışmalarda çok belirgin şekilde düşüş olduğunu gördük. Bununla beraber, hiçbir şekilde bölgede durumun tam olarak barışçıl olduğunu söyleyemeyiz. Zaman zaman alevlenmeler olabiliyor. Ama çatışmalarda azalma olduğu gerçek" şeklinde konuştu.

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"Türkiye Suriye için iki açıdan kilit ülke"

Laerke, İdlib'de ateşkes ile her şeyin çözülmediğini, bölgedeki 2,8 milyon insanın BM'nin yardımına ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yine, bu insanlara yardım edebilmek için Türkiye kilit oyuncu. Çünkü (Türkiye'den) günlük bazda geniş kapsamlı sınır ötesi yardım operasyonları düzenliyoruz. Geçen ay bu yardımlarda rekor kırdık. Türkiye'den 1800 tır sınırı geçerek İdlib'deki muhtaçlara yardım götürdü."

Laerke, Türkiye'nin bölgede "iki açıdan kilit oyuncu" olduğunu vurgulayarak "Öncelikle, dünyada en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke, ikincisi de Suriye içindeki sıcak noktalara insani yardım ulaştırabilmemiz açısından kilit bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.