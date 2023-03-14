BM tarihinin en büyük operasyonu

Birleşmiş Milletler (BM), 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları çalışmaların, kuruluşun koordine ettiği en büyük uluslararası arama kurtarma operasyonu olduğunu ve 300 civarında insanın kurtarıldığını açıkladı. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, “Bu, BM’nin koordine ettiği açık ara en büyük uluslararası arama kurtarma operasyonuydu. Sadece BM Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) ve BM Afet Değerlendirme ve Koordinasyon (UNDAC) mekanizması çatısı altında onlarca üye ülkeden 49 ekip görevlendirildi” ifadelerini kullandı.

Ramesh Rajasingham.

38 ülke personeline koordinasyon

Ekiplerin, ekipman, köpek ve kurtarma eğitimi almış profesyonelleriyle deprem bölgelerine gittiklerini söyleyen Rajasingham, 38 farklı ülkeden gelen arama kurtarma grubunun BM tarafından koordine edildiğini ve bu ekiplerin gönüllü olarak deprem sonrası çalışmalara katıldığını belirtti. BM koordinesindeki ekiplerin, Türklerin arama kurtarma çalışmalarına dahil olduğunu dile getiren Rajasingham, “Toplamda INSARAG ekipleri 300 civarında hayat kurtardı. Bu, uluslararası arama ve kurtarma operasyonlarında kurtardığımız en yüksek kişi sayısı.” şeklinde konuştu.

Birçok zorluk yaşandı

Rajasingham, depremin çok geniş bir alanda meydana geldiğine ve bu yüzden çalışmalar sırasında birçok zorlukla karşılaştıklarına dikkati çekti. Şiddetli deprem nedeniyle yolların ve güzergahların zarar gördüğüne işaret eden Rajasingham, depremin kışın ortasında ve soğuk havaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğini ve bunun operasyonları zorlaştırdığını vurguladı.

AFAD’a övgü

Rajasingham, BM’nin yönettiği arama kurtarma ekiplerinin Türk makamlarıyla çok uyumlu çalıştığına işaret ederek, “Türk yetkililerin, AFAD’ın arama kurtarma konusunda lider olduğunu söylemeliyim. Onlar (AFAD) da INSARAG grubunun bir parçası. Onlarla uzun yıllar işbirliği yaptık. Ben, sınır ötesi operasyonlar için 2 yıl Gaziantep’te kaldığımda AFAD ile çok yakın çalıştım. AFAD ilk müdahalesinde harika bir iş çıkardı” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye daha çok yardımı hak ediyor’

Rajasingham, “BM, depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar dolar tutarında bir acil yardım çağrısı başlattı. Bu konuda son durum nedir?” sorusu üzerine Türkiye’nin insani konularda öne çıkan ve zorda kalanlara destek olan rolünü hatırlatarak, şöyle devam etti: “Bence artık Türkiye’ye karşı cömert davranmanın zamanı geldi. Türkiye halkı bir felaketle karşı karşıya, bu çok trajik bir durum. Bu nedenle dünyanın her yerinden bağışçıları, Türkiye’ye yönelik yardım çağrısına olabildiğince cömertçe katkı sağlamaya davet ediyoruz.”







