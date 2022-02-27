BM Uluslararası Adalet Divanı'nda Rusya aleyhine açılan dava açıldı: Ukrayna Rusya'ya hesap soracak

Evinin yanında bulduğu mayını ağzında sigarasıyla ormanlık alana taşıyan Ukraynalı

Ukrayna Berdyans'da bir kişi, evinin yakınında bulduğu patlamamış haldeki mayını büyük bir soğukkanlılıkla ormanlık alana taşıdı.



Hiçbir güvenlik önlemi almayan, hatta ağzındaki sigarasını bile bırakmayan adamın çıplak elle mayını taşıdığı görüntüler, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.