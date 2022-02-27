Dünya BM Uluslararası Adalet Divanında Rusya aleyhine açılan dava açıldı Ukrayna Rusyaya hesap soracak
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BM Uluslararası Adalet Divanı'nda Rusya aleyhine açılan dava açıldı: Ukrayna Rusya'ya hesap soracak

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, BM Uluslararası Adalet Divanı'nda Rusya aleyhine açılan davaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Rusya'nın soykırım kavramını saptırarak yükümlülüklerinden kaçtığı ifade edildi. Bakanlık: Ukrayna'nın Uluslararası Adalet Divanı önündeki davası, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının bir yalana ve uluslararası hukukun ağır bir ihlaline dayandığını ve durdurulması gerektiğini ortaya koyacaktır.

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BM Uluslararası Adalet Divanında Rusya aleyhine açılan dava açıldı: Ukrayna Rusyaya hesap soracak
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Yapılan açıklamada Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı'nda RF'ye karşı dava açtı ve Mahkeme'nin Rusya'ya karşı geçici tedbir kararı çıkarmasını talep edildi.

  • Açıklamanın tamamı:
  • ''Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı'nda Rusya Federasyonu aleyhine dava açtı ve Mahkeme'den Rusya'ya karşı geçici tedbir kararı çıkarmasını talep etti. Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı saldırısını durdurması için acil bir duruşma ve Mahkeme tarafından karar verilmesini istiyor. Rusya, Lahey'deki Dünya Mahkemesi'ndeki davranışının hesabını vermek zorunda kalacak.
  • Mahkeme, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne (“Soykırım Sözleşmesi”) dayanarak Ukrayna'nın davasını görme ve acil durum önlemleri alma yetkisine sahiptir. Soykırım Sözleşmesi, II. Dünya Savaşı ve Holokost'un dehşetine yanıt olarak hazırlanan en önemli uluslararası anlaşmalardan biridir. Ancak Rusya, soykırım kavramını çarpıttı ve soykırımı önleme ve cezalandırma konusundaki ciddi anlaşma yükümlülüğünü saptırdı. Ukrayna'ya karşı kendi saldırganlığının ve Ukrayna Halkının egemenliğinin ve insan haklarının ihlalinin gerekçesi ve bahanesi olarak saçma ve asılsız bir soykırım iddiası ortaya attı. Ukrayna'nın Uluslararası Adalet Divanı önündeki davası, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının bir yalana ve uluslararası hukukun ağır bir ihlaline dayandığını ve durdurulması gerektiğini ortaya koyacaktır.
  • Ukrayna Halkı Rus saldırganlığına karşı cesurca durmaya devam ettikçe, Rusya'nın yalanları ortaya çıkacak ve Rusya'nın uluslararası hukuku küçümsediği teyit edilecektir. Ukrayna Rusya'ya hesap soracak.''

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