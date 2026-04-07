Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
BMGK'ya sunulan 'Hürmüz' talebine Rusya ve Çin'den veto: ABD'li temsilci tehdit savurdu

20:05 7/04/2026, Salı
AA
Sonraki haber
ABD'nin BM Temsilcisi Waltz, Hürmüz konusunda kararlar çıkmayınca tehditler savurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunulan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü sağlanmasına ilişkin karar tasarısı, Rusya ve Çin'in oylarıyla veto edildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, karar sonrası Rusya ve Çin'e tepki gösterip İran'ı tehdit etti. "Dünya ekonomisinin rehin alınmaya çalışıldığını" öne süren Waltz, "Bu belki de (İran'ın) son icraatı olabilir, göreceğiz." dedi.

Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Bahreyn, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için koordineli "savunma" önlemleri çağrısında bulunan bir karar taslağını konseye sundu.

Konsey oturumunda yapılan oylamada karar taslağı 11 lehte oy alırken, Kolombiya ve Pakistan oylamada çekimser kaldı.
Daimi üyeler Rusya ve Çin'in veto yetkileri sonrası karar taslağı oylamada veto edildi.

Boğaz bölgesinde ticari deniz yollarını kullanmakla ilgilenen devletlerin "savunma amaçlı çabalarını koordine etmeye şiddetle teşvik edilmesi" çağrısı yapılan karar taslağında, bölgede seyrüseferin kapatılması ve engellenmesi girişimlerinin caydırılması talep edildi.

ABD'den tepki

Fox News haberine göre ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, oturumda yaptığı konuşmada, karar taslağının veto edilmesine tepki gösterdi.

Waltz
, "Hürmüz Boğazı, herhangi bir devlet tarafından rehin alınamayacak, boğulamayacak, silah haline getirilemeyecek kadar dünya için hayati önem taşıyor."
dedi.

Vetonun, ABD'nin İran'a karşı "askeri saldırılarını kısıtlamadığını" ileri süren Waltz, "Bahreyn ve bölgeden gelen talebin mantıksız olmadığını" belirtti.

Waltz,
"Rusya ve Çin'in İran'da daha iyi ortaklar seçebileceğini belirtmek isterim, (bu ülkeler ABD'nin) Körfez müttefikleriyle birlikte durmayı seçebilirlerdi."
ifadesini kullandı.

ABD'li temsilciden tehdit: Son icraatları olabilir

İran’ın Hürmüz Boğazı'nı "rehin aldığını" kaydeden Waltz, "(İran) Dünya ekonomisini de rehin almaya çalışıyor. Bu belki de (İran'ın) son icraatı olabilir, göreceğiz." dedi.

Veto sonrası Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya "hakkının olmadığını" belirterek, karardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

El-Zeyani, "Konsey, gecikmeksizin kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gereken yasa dışı bir davranışla ilgili sorumluluğunu yerine getiremedi." ifadesini kullandı.

Bahreyn, nisan ayı için BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlenmişti.



#BMGK
#Hürmüz Boğazı
#Rusya
#Çin
#ABD
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
