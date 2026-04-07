BMGK'ya sunulan 'Hürmüz' talebine Rusya ve Çin'den veto: ABD'li temsilci tehdit savurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunulan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü sağlanmasına ilişkin karar tasarısı, Rusya ve Çin'in oylarıyla veto edildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, karar sonrası Rusya ve Çin'e tepki gösterip İran'ı tehdit etti. "Dünya ekonomisinin rehin alınmaya çalışıldığını" öne süren Waltz, "Bu belki de (İran'ın) son icraatı olabilir, göreceğiz." dedi.
Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Bahreyn, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için koordineli "savunma" önlemleri çağrısında bulunan bir karar taslağını konseye sundu.
Boğaz bölgesinde ticari deniz yollarını kullanmakla ilgilenen devletlerin "savunma amaçlı çabalarını koordine etmeye şiddetle teşvik edilmesi" çağrısı yapılan karar taslağında, bölgede seyrüseferin kapatılması ve engellenmesi girişimlerinin caydırılması talep edildi.
ABD'den tepki
Fox News haberine göre ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, oturumda yaptığı konuşmada, karar taslağının veto edilmesine tepki gösterdi.
Vetonun, ABD'nin İran'a karşı "askeri saldırılarını kısıtlamadığını" ileri süren Waltz, "Bahreyn ve bölgeden gelen talebin mantıksız olmadığını" belirtti.
ABD'li temsilciden tehdit: Son icraatları olabilir
Veto sonrası Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya "hakkının olmadığını" belirterek, karardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.
El-Zeyani, "Konsey, gecikmeksizin kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gereken yasa dışı bir davranışla ilgili sorumluluğunu yerine getiremedi." ifadesini kullandı.
Bahreyn, nisan ayı için BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlenmişti.