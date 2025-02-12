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Brezilya ABD'nin ek gümrük vergisi kararına karşılık verecek

Brezilya ABD'nin ek gümrük vergisi kararına karşılık verecek

19:2312/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
AA
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Brezilya, ülkeye yönelik gümrük vergisinin uygulanması halinde ABD ürünlerini vergilendireceklerini açıkladı.
Brezilya, ülkeye yönelik gümrük vergisinin uygulanması halinde ABD ürünlerini vergilendireceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'ya yönelik çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmişti. Brazilya yönetiminin Vaşington'un bu hamlesine cevap verme hazırlığında olduğu bildirildi. Brezilya'nın Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Bakanı Alexandre Padilha, ülkesinin herhangi bir ticaret savaşına girmeyeceğini ancak ABD'ye karşılık vereceklerini belirterek, "Eğer Brezilya ürünlerini vergilendirirseniz, Brezilya da ABD'den ihraç edilen ürünleri vergilendirerek karşılık verecektir." dedi.

Brezilya'nın Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Bakanı
Alexandre Padilha
, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ilişkin, "
Eğer Brezilya ürünlerini vergilendirirseniz, Brezilya da ABD'den ihraç edilen ürünleri vergilendirerek karşılık verecektir.
" dedi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Padilha,
Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
'nın sözlerini hatırlatarak, "Başkan Lula, her zaman çok net bir şekilde şunu söylemiştir: 'Ticaret savaşları, kimseye fayda sağlamaz.'" ifadesini kullandı.

"Brezilya ürünlerini vergilendirirseniz karşılık veririz"

"
Brezilya, herhangi bir ticaret savaşına girmiyor ve girmeyecek.
" diyen Padilha, ABD'ye karşılık vereceklerini vurgulayarak, "
Eğer Brezilya ürünlerini vergilendirirseniz, Brezilya da ABD'den ihraç edilen ürünleri vergilendirerek karşılık verecektir. Bu kadar basit.
" değerlendirmesinde bulundu.

"Çözüm çağrısında bulunuyoruz"

Brezilya Amerikan Ticaret Odası (AMCHAM) ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin önemine işaret ederek, "
Son yıllarda rekorlar kıran ikili ticareti korumak için müzakere edilmiş bir çözüm çağrısında bulunuyoruz.
" ifadesine yer verildi.

Ulusal basına göre Brezilya, ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi olarak biliniyor.



#Donald Trump
#Brezilya
#gümrük vergisi

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