Brüksel metrosunda terör saldırısı alarmı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brüksel'de 8 Mart'ta metro saldırısı planlandığına ilişkin Rusça ifadelerin yer aldığı e-posta almasının ardından polisle irtibat kurdu.





E-posta güvenilir kaynaktan gelmese de Brüksel Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.





Belçika federal demir yolu polisi gece saatlerinde metroda kontroller yaptı, devriyeleri güçlendirdi.





Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Le Soir'da, e-postada, Brüksel metrosunun Yser ve Rogier istasyonları arasında saldırı düzenlenebileceğine dair tehdit içeren ifadeler yer aldığı belirtildi.

E-postada Rus olduğunu ifade eden kişinin, AB Komisyonu ile ilki 16 Şubat, ikincisi 3 Mart'ta iki kez iletişime geçtiği kaydedildi. 3 Mart'taki e-postada, "AB saldırgan politikasını sürdürürken, Birlik topraklarında kitlesel terör saldırılarının başlayacağı konusunda uyarıda bulunmak isterim. 8 Mart'ta Brüksel'deki metro, Yser ve Rogier arasında havaya uçurulacak." ifadeleri kullanıldı.

Henüz hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen, yetkililer yüksek alarm durumunu sürdürüyor.



