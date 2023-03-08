|
Reklam
Reklam
Dünya

Brüksel metrosunda terör saldırısı alarmı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Rusça gönderilen tehdit içerikli e-posta, yetkilileri alarma geçirdi. E-posta güvenilir kaynaktan gelmese de Brüksel Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

14:31 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brüksel'de 8 Mart'ta metro saldırısı planlandığına ilişkin Rusça ifadelerin yer aldığı e-posta almasının ardından polisle irtibat kurdu.


E-posta güvenilir kaynaktan gelmese de Brüksel Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Belçika federal demir yolu polisi gece saatlerinde metroda kontroller yaptı, devriyeleri güçlendirdi.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Le Soir'da, e-postada, Brüksel metrosunun Yser ve Rogier istasyonları arasında saldırı düzenlenebileceğine dair tehdit içeren ifadeler yer aldığı belirtildi.

E-postada Rus olduğunu ifade eden kişinin, AB Komisyonu ile ilki 16 Şubat, ikincisi 3 Mart'ta iki kez iletişime geçtiği kaydedildi. 3 Mart'taki e-postada, "AB saldırgan politikasını sürdürürken, Birlik topraklarında kitlesel terör saldırılarının başlayacağı konusunda uyarıda bulunmak isterim. 8 Mart'ta Brüksel'deki metro, Yser ve Rogier arasında havaya uçurulacak." ifadeleri kullanıldı.

Henüz hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen, yetkililer yüksek alarm durumunu sürdürüyor.


Brüksel Havalimanı ve şehir merkezindeki Maalbeek metro istasyonunda 22 Mart 2016’da düzenlenen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

#Brüksel
#metro
#Terör tehdidi
1 saat önce
default-profile-img
Brüksel metrosunda terör saldırısı alarmı
Akşener 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Koca'dan duyurdu: Çapa ve Cerrahpaşa'nın geçici hizmet vereceği hastaneler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti
Ormancı türküsünün yaşandığı köyün ismi değişiyor
Deprem anında Ambulans araçları yerinden oynadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.