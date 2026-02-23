Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Bu sadece yardım seferi değil: İkinci Sumud Filosu gün sayıyor

Bu sadece yardım seferi değil: İkinci Sumud Filosu gün sayıyor

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0023/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Sumud Filosu, Gazze’ye bu kez 100 gemiyle 1000’den fazla doktor ve sağlık çalışanı ile tıbbi malzeme taşıyacak. Gemilerin 12 Nisan’da Barselona’dan denize açılması bekleniyor. Filonun sözcülerinden Seyf Ebu Keşk, “Sessizliği kırmak için filoyu yola çıkarıyoruz. Bu sadece yardım seferi değil, insanlık adına güçlü bir siyasi duruştur” dedi.

İşgalci güç İsrail’in saldırılarıyla defalarca engellenen ve yolcuları gözaltına alınan Sumud Filosu, bu kez çok daha büyük ve organize bir sefer için hazırlıklarını sürdürüyor. 12 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden yola çıkacak filo, İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemilerle birleşerek yaklaşık 100 gemilik dev bir konvoy oluşturacak. Filoda 100’den fazla ülkeden 1000’i aşkın doktor, hemşire ve sağlık görevlisi beyaz önlükleriyle yer alacak. Amaç yalnızca sembolik yardım ulaştırmak değil aynı zamanda Gazze’de bilinçli şekilde çökertilen sağlık altyapısına doğrudan müdahale etmek ve ablukanın kaldırılması için dünya kamuoyunu ayağa kaldırmak. Filo kapsamında yalnızca tıbbi malzeme değil, sahra hastaneleri için ekipman, temel yaşam destek üniteleri ve yeniden inşa çalışmaları için uzman ekipler de yer alacak. Böylece Gazze’de bombalar altında yaşam mücadelesi veren sivillere doğrudan destek sağlanması hedefleniyor.

ABLUKAYA KARŞI KÜRESEL DİRENİŞ

Sumud Filosu Sözcülerinden Seyf Ebu Keşk, hazırlıkların Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze ablukasının kaldırılması amacıyla yürütüldüğünü belirterek, bu seferin “tarihi ve istisnai” olacağını söyledi. Ebu Keşk, “Gazze’de yaşanan soykırım karşısında uluslararası sessizliği kırmak için bu filoyu yola çıkarıyoruz. Bu sadece bir yardım seferi değil, insanlık adına güçlü bir siyasi duruştur” dedi. Ebu Keşk ayrıca Akdeniz’deki deniz filosuna eş zamanlı olarak Kuzey Afrika ve Asya’dan kara konvoylarının da yola çıkacağını açıkladı.



#Gazze
#Sumud Filosu
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri