Cami tartışması: ​Fransız Bakan mali yardımı hazmedemedi​

Fransa’da Strasbourg Belediyesi, yapımı devam eden Eyüp Sultan Camisi’nin inşaatı için 2 milyon 563 bin 599 avro para yardımı yapmaya karar verdi. Belediye Meclisinde yapılan oylamada, İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı caminin inşaatının maliyetinin yüzde 10’u olan 2 milyon 563 bin 999 avro para yardımı kararı kabul edildi.

Fransa’da daha önce yaptığı İslam ve Müslüman karşıtı açıklamalarla gündem olan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, şimdi de Strasbourg’da inşaatı devam eden Eyüp Sultan Camii’ne Belediye tarafından yapılan yardıma karşı çıkıyor. Eyüp Sultan Camisi, inşaatı tamamlandığında Avrupa’nın en büyük camisi olacak. Osmanlı mimarisine göre inşa edilen, 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphanenin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve bisiklet parkı da bulunacak.

Gerald Darmanin

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HAKİME SEVK EDİLMESİNİ İSTEDİ

Fransa’da Strasbourg Belediyesi, yapımı devam eden Eyüp Sultan Camisi’nin inşaatı için 2 milyon 563 bin 599 avro para yardımı yapmaya karar verdi. Belediye Meclisinde yapılan oylamada, İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı caminin inşaatının maliyetinin yüzde 10’u olan 2 milyon 563 bin 999 avro para yardımı kararı kabul edildi. Darmanin ise, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Yeşiller Partisinden olan Strasbourg Belediyesinin kararına tepki göstererek, “Strasbourg Belediyesi, Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam’ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar ve ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer” ifadesini kullandı. Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen “ayrılıkçı” yasa tasarısının henüz onaylanmadığını ancak belediyenin aldığı kararının ciddi olduğunu savunan Darmanin, Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliğinden yardım kararını idari hakime sevk etmesini istediğini belirtti.

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YÜZDE 10 DESTEK KANUN ÇERÇEVESİNDE

Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian ise verdiği basın brifinginde, “İçişleri Bakanı’nın bana tweet yoluyla hitap etmesine çok şaşırdım” dedi. Barseghian ayrıca, kanunlara göre ibadet yerlerinin inşasında yüzde 10 oranında destek verildiğini hatırlattı. 2008 yılından beri Strasbourg Belediyesi’nin ibadethanelerin inşası için 22 milyon avro harcadığını ifade eden Barseghian, “Fonların dağılımına baktığımızda Müslüman bölgeler için harcadığımız miktarın, diğer bölgelerin çok altında olduğunu görüyoruz” dedi. Belediye Başkanı ayrıca, “Bu cami projesi eski bir proje, görev süremden değil, yaklaşık on yılı var. Diğer finansman türlerinin kaynağının ne olduğunu bilmek için, özellikle diğer topluluklara yapılan taleple ilgili olarak, konsolide bir finansman planı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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