Çin Elon Musk'ı bağrına bastı: Tüm dünyadan yatırımlara açığız

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çin Gang, görüşmede, Çin'in modernleşmesinin ve kalkınmasının, benzeri görülmemiş büyüme potansiyeli yaratarak dünyaya yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.

Çin Gang, Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla dahil tüm şirketler için piyasa kurallarına ve kanunlara dayalı, daha iyi bir uluslararası iş ortamı sağlayacaklarını vurguladı.