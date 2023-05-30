|
Dünya

Çin Elon Musk'ı bağrına bastı: Tüm dünyadan yatırımlara açığız

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Amerikalı iş insanı Elon Musk ile Pekin'de yaptığı görüşmede, Çin'in dışa açılma politikasına bağlı kalmayı sürdüreceğini ve bu doğrultuda tüm dünyadan şirketlerin yatırımlarına açık olduğunu belirtti. ​​​​​​​Musk da ABD ile Çin'in çıkarlarının "siyam ikizleri gibi" birbirine bağlı ve ayrılmaz olduğunu vurgulayarak ekonomik ve ticari bağların koparılmasına, zincirlerin kesilmesine karşı olduğunu kaydetti.

20:30 . 30/05/2023 Salı
AA
Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Elon Musk.

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Elon Musk.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çin Gang, görüşmede, Çin'in modernleşmesinin ve kalkınmasının, benzeri görülmemiş büyüme potansiyeli yaratarak dünyaya yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.

Çin Gang, Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla dahil tüm şirketler için piyasa kurallarına ve kanunlara dayalı, daha iyi bir uluslararası iş ortamı sağlayacaklarını vurguladı.

Çin-ABD ilişkilerini otomobil kullanmaya benzeten Çin Gang, "Sağlıklı,
istikrarlı ve yapıcı ilişkile
r için direksiyonu doğru yöne çevirmeli ve zamanında frene basarak kazaları önlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
​​​​​​​Musk da ABD ile Çin'in çıkarlarının "
siyam ikizleri gibi
" birbirine bağlı ve ayrılmaz olduğunu vurgulayarak ekonomik ve ticari bağların koparılmasına, zincirlerin kesilmesine karşı olduğunu kaydetti.

Tesla'nın Çin'de yatırımları genişletmek istediğine işaret eden Musk, kalkınma fırsatlarından daha fazla pay almak istediklerinin altını çizdi.

Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen "
giga fabrikasını
", 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi hedefleyen şirket, "
Megapack
" adı verilen enerji depolama ünitelerinin üretimi için şehirde büyük ölçekli bir tesis kurmayı planlıyor.


#Çin
#Elon Musk
#ABD
#Megapack
#giga fabrikası
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ortaöğretim Başarı Puanı'nı (OBP) hesaplamak