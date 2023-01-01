Çin hem azalıyor hem küçülüyor: 1961'den bu yana ilk kez nüfus düştü

Çin’in nüfusu 2022 yılında 60 sene sonra ilk defa gerileme gösterirken, aynı yıl yaşanan yüzde 3’lük büyüme, Kovid-19 salgınının hissedildiği 2020 haricinde Çin’de 1976 yılında bu yana en düşük büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Çin ekonomisi, 1976’dan bu yana geçen 46 yılın büyük bölümünde, 2020 hariç yüksek büyüme oranını sürdürmüştü. 2022 yılı için ise hükümetin öngördüğü yüzde 5.5’in altında bir rakam geldi. Büyüme oranının yüzde 3’te kalmasında, Çin’deki Omicron vakalarının tetiklediği Kovid-19 salgınları nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri ve karantina kısıtlamaları etkili oldu.

Ekonominin yanı sıra nüfus konusu da Çin hükümetini düşündürüyor. Ülkenin nüfusu 2021’de 1 milyar 412 milyon 600 bin iken, 2022’de 1 milyar 411 milyon 800 bin olarak belirlendi. Buna göre ülke nüfusu, komünist yönetimin 1960’ların başında tarımda kolektifleştirme hamlesine bağlı yaşanan kıtlıktan bu yana ilk kez azaldı. Hükümet, 1980’lerden itibaren uygulanan Tek Çocuk Politikası’nı terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sayısını 2’ye çıkarmış, 2021’de ise ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına imkan veren yasa değişikliğini onaylamıştı.