Çin’de geçici Covid kısıtlamaları kaldırıldı

Xinhua Haber Ajansının haberine göre, Çinli yetkililer Omicron virüsünün zayıflaması ve daha fazla insanın aşılanması nedeniyle getirilen tüm geçici Covid-19 kısıtlamalarını 30 Kasım’dan itibaren kaldırdığını duyurdu.

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou’daki Haizhu, Tianhe, Panyu ve Liwan bölgelerinde geçerli olan geçici kontrol önlemlerinin kaldırıldığı, daha önce belirlenmiş yüksek riskli alanlar dışındaki tüm alanların düşük riskli alanlar olarak sınıflandırıldığı vurgulandı. Yetkililerin, mega kent Guangzhou’da cadde ve sokaklardaki bariyerleri kaldırdığı, yolları açtığı görüldü.

Başkent Pekin’de özellikle kontrol tedbirlerinin halkın üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde yeniden düzenlendiğini belirten yetkililer, evlerinden dışarı çıkmayan başkent sakinlerinin Covid-19 testlerine katılmalarının gerekmediğini ifade etti. Hastanelerin acil servis ve kadın-doğum gibi önemli bölümlerinde Covid-19 vakasına rastlansa bile bu bölümlerin kapatılmayacağının altı çizildi.

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‘KENDİMİ RAHATLAMIŞ VE ÇOK MUTLU HİSSETTİM’

Bir Guangzhou kenti sakini duyuruyla ilgili olarak, “Kapalı yönetim tedbirlerinin kaldırılmasından son derece memnunum. Salgın daha bitmiş değil. Kendimizi iyi korumalıyız ifadelerini kullanırken bir başka kent sakini Bugün kontrol tedbirleri kaldırıldıktan sonra birden kendimi rahatlamış ve çok mutlu hissettim” dedi.