Dünya Çinde geçici Covid kısıtlamaları kaldırıldı
ASYA

Çin’de geçici Covid kısıtlamaları kaldırıldı

Xinhua Haber Ajansının haberine göre, Çinli yetkililer Omicron virüsünün zayıflaması ve daha fazla insanın aşılanması nedeniyle getirilen tüm geçici Covid-19 kısıtlamalarını 30 Kasım’dan itibaren kaldırdığını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Çin’de geçici Covid kısıtlamaları kaldırıldı
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Xinhua Haber Ajansının haberine göre, Çinli yetkililer Omicron virüsünün zayıflaması ve daha fazla insanın aşılanması nedeniyle getirilen tüm geçici Covid-19 kısıtlamalarını 30 Kasım’dan itibaren kaldırdığını duyurdu.

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou’daki Haizhu, Tianhe, Panyu ve Liwan bölgelerinde geçerli olan geçici kontrol önlemlerinin kaldırıldığı, daha önce belirlenmiş yüksek riskli alanlar dışındaki tüm alanların düşük riskli alanlar olarak sınıflandırıldığı vurgulandı. Yetkililerin, mega kent Guangzhou’da cadde ve sokaklardaki bariyerleri kaldırdığı, yolları açtığı görüldü.

Başkent Pekin’de özellikle kontrol tedbirlerinin halkın üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde yeniden düzenlendiğini belirten yetkililer, evlerinden dışarı çıkmayan başkent sakinlerinin Covid-19 testlerine katılmalarının gerekmediğini ifade etti. Hastanelerin acil servis ve kadın-doğum gibi önemli bölümlerinde Covid-19 vakasına rastlansa bile bu bölümlerin kapatılmayacağının altı çizildi.

‘KENDİMİ RAHATLAMIŞ VE ÇOK MUTLU HİSSETTİM’

Bir Guangzhou kenti sakini duyuruyla ilgili olarak, “Kapalı yönetim tedbirlerinin kaldırılmasından son derece memnunum. Salgın daha bitmiş değil. Kendimizi iyi korumalıyız ifadelerini kullanırken bir başka kent sakini Bugün kontrol tedbirleri kaldırıldıktan sonra birden kendimi rahatlamış ve çok mutlu hissettim” dedi.

Koronavirüs kabusu Çin'de yeniden hortladı
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Covid-19’un dünyada görüldüğü ilk yer olan Çin’de, aradan geçen 3 yıla rağmen virüs yeniden hortladı. ‘Sıfır vaka’ politikasının uygulandığı ülkede, günlük vaka sayısı, salgının ilk tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana rekor kırdı. Dün son 24 saatte 35 bin 183 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı art arda üçüncü gün rekor seviyeye çıktı. Ülkede koronavirüse bağlı olarak 6 ay sonra ilk ölüm de gerçekleşti.
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VİRÜS HIZLA ARTIYORElbette Çin’in nüfusu düşünüldüğünde son rakamlar düşük ancak artış hızı kaydadeğer. Başkent Pekin de dahil ülkenin önde gelen şehirlerindeki yeni vakalar yetkilileri endişelendiriyor. Çin’in güneydeki ticaret merkezlerinden 19 milyon nüfuslu Guangdong ise ülkede en çok yeni vakanın tespit edildiği yer.
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‘SIFIR VAKA’DA ISRARBirçok ülke koronavirüs önlemlerini gevşetmişken, Çin hâlâ virüsün seyri ve takibi konusunda ısrarcı. Bu bağlamda ‘sıfır vaka’ politikası uyguluyor. Hükümet bu uygulamanın birçok kişinin, özellikle de yaşlıların hayatını kurtardığına inanıyor. Nitekim yetkililer haksız da sayılmaz. Salgının başından beri, Çin’de COVID-19 nedeniyle 5200 kişi hayatını kaybetti. 1.4 milyar nüfuslu ülkede, bu sayı her 1 milyonda 3 kişiye karşılık geliyor. ABD’de bu oran 1 milyon kişide 3 bin iken, Birleşik Krallık’ta ise 2 bin 400.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA YANGIN ÇIKTIÜlkedeki ‘sıfır vaka’ politikası milyonlarca kişinin hayatını kurtarsa da bu göründüğü kadar sevimli bir uygulama değil. Hayatı neredeyse durma noktasına getiren kısıtlama tedbirleri nedeniyle, halk artık isyan ediyor. Tedbirlerin sıkılaştırıldığı bölgelerde, okul ve iş yerleri kapalı.
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Hafta başında, Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında bir aydır kapalı devre çalışan işçiler, sıkı tedbirleri protesto edip polisle çatıştı. Son olarak, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de ise karantinadaki bir apartmanda yangın çıktı ve 10 kişi öldü. Bu feci olaya sıkı tedbirlerin neden olduğu, salgın nedeniyle evlerinde kalan kişilerin sokağa park ettikleri otomobilleri nedeniyle itfaiyenin yangına zamanında müdahale edemediği belirtiliyor. Birçok yerde tedbirlere karşı isyan da var.
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VAKALAR NİYE ARTIYOR‘Sıfır vaka’ politikası ve halkı çileden çıkaran önlemlere karşılık, Çin’de neden hâlâ rekor vaka görüldüğü tartışma konusu. Bunun birkaç sebebi ise şu şekilde:
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1-YAYGIN TEST: Ülkede yoğun ve yaygın olarak yapılmaya devam eden kitlesel testler nedeniyle, semptomlu-semptomsuz her vaka kayıt altına alınıyor. 2-YETERSİZ AŞILAMA: Çin’de özellikle risk grubundaki kişilerin aşılanma oranı oldukça düşük. Ülkede 80 yaş ve üstü kişilerin yalnızca yarısı aşı oldu. Aşılananların ise sadece yüzde 20’si hatırlatma dozu aldı. 60-69 yaş grubunun ise yüzde 60’dan azı tam aşılı. 3-AŞILAR ETKİSİZ: Çin’de yaygın kullanılan Sinovac ve Sinopharm aşılarının, dünyada baskın tür olan Omikron varyantına karşı etkinliklerinin düşük olduğu biliniyor. ABD ve diğer Batılı devletler, etkinliği yüksek mRNA bazlı aşıları Çin’e sunmuş olsalar da, bu aşılar Çin’de yaygın olarak kullanılmıyor. 4- ‘BAŞARISIZLIĞI ÖRTÜYOR’: Bir iddiaya göre Çin, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji krizi gibi nedenlerle aldığı siparişleri yerine getiremediği için, Koronavirüs tedbirlerini bahane gösteriyor.
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DSÖ: BU TEDBİRLER ARTIK İŞE YARAMAZDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bile karantina tedbirlerinin, diğer türlere çok daha bulaşıcı olan ‘Omikron’ varyantı karşısında etkisiz olduğunu duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom “Virüs mutasyona uğruyor. Bizim de buna karşılık tedbirleri değiştirmemiz çok önemli” açıklamasında bulundu.
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Koronavirüs salgınının ilk çıktığı yer olan Çin yine sıkı tedbirler, artan vakalar ve halk isyanlarıyla gündemde. Peki Çin yeni bir durumla mı karşı karşıya?


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