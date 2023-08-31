Çin'de imalat sektörü aktivitesi 5 aydır daralma seyrinde

Çin'de ekonomik aktiviteyi desteklemek için farklı önlemler gündeme gelirken ekonomistler Çin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmeye devam ediyor. Ekonomistler bu çeyrekte yüzde 4,6 yerine yüzde 4,4 Çin büyümesi bekliyor. 2024 büyüme tahmini de yüzde 4,5 ile hükümetin yüzde 5’lik hedefinden uzakta bulunuyor.