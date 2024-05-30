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Dünya

Çin'den Filistin kararı: Tam bağımsız bir devletin kurulmasını destekliyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin Devleti'nin yeniden inşasına yardımcı olacaklarını ve Birleşmiş Milletler'e tam üye olarak katılması için destekleyeceklerini söyledi. Şi Cinping, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını da belirtti.

07:08 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 07:28 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Çin Devlet Başkanı, Pekin'de gerçekleşen Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.


Gündemine Gazze'deki insani krizi alan Şi, bölgede iki devletli çözüm çağrısı yaptı. Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.


Şi, "Tam bğımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Bağısız Filistin devletinin BM'ye tam üyelik talebi yerien getirilmeli" dedi.


"3 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ YAPACAĞIZ"


Bölgedeki çatışmaların ardından yeniden yapılanmaya destek verme fikrini benimsediklerini söyledi. Bölgeye maddi destek sağlanacağını da belirten Şi, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.


Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.

#Filistin
#Çin
#Şi Cinping
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