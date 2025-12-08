Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı son gelişmeyi duyurdu: Benin'deki darbe girişimi engellendi

Benin'de kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.
Batı Afrika ülkesi Benin'in Cumhurbaşkanı Patrice Talon, ülkesindeki bir grup askerin başlattığı kalkışmanın bastırıldığını duyurdu. Talon, bu isyanın arkasındaki isimlerin cezalandırılacağını vurguladı.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, ülkesindeki darbe girişiminin başarısız olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Talon, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkesinin bugün çok ciddi bir olay yaşadığını belirterek, bir grup askerin isyan girişiminde bulunduğunu söyledi.

Kalkışmanın bastırıldığının altını çizen Talon, bu isyanın arkasındaki isimlerin cezalandırılacağını vurguladı.

Talon, durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, halka günlük aktivitelerine devam etmeleri çağrısında bulundu.

Benin'de darbe girişimi

Benin'de sabah saatlerinde kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.



