Danimarka'da Kosova Konsolosluğu'na saldırı

Danimarka’daki Sırp holiganlar tarafından Kosova Cumhuriyeti’nin Kopenhag Konsolosluğu bu sabah erken saatlerde, saldırıya uğradı ve saldırıda Kosova Devleti’nin Arması’na zarar verildi.

Dünya Bülteni'nin Kosova Haber Merkezi'ne dayandırdığı habere göre, saldırıyı duyuran Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli bu vesile ile Viyana Sözleşmesi ve diplomatik ile konsolosluk sahaların güvenliğini ihlal eden bu saldırıyı kınadı.

Strongly condemn the attack by Serbian hooligans against the Consulate of Kosovo in #Copenhagen. We are working w @DanishMFA to clarify the circumstances & bring perpetrators to justice. Such behavior against diplomatic & consular premises is unacceptable. Belgrade silent on this pic.twitter.com/e2tDYdbPo6 — Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) August 14, 2019

Pacolli konuya ilişkin sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada;

“Danimarka makamları ile saldırıyı gerçekleştirenlerin adalete teslim edilmeleri için çalışmaktayız. Sırp holiganların Kosova’nın diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine sürekli saldırıları, Balkanlar’da 11 yıldır Kosova adında bağımsız ve egemen bir devletin mevcut olduğunu anlamak istemeyen Sırbistan’ın yalnız hüsrana uğramış politikasını göstermektedir. Sırp propagandasını ve Sırbistan’ın Kosova Cumhuriyeti’ne vahşi kampanyasını güçlüce kınıyoruz" ifadelerini kullandı.