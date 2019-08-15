Dünya Danimarkada Kosova Konsolosluğuna saldırı
AVRUPA

Danimarka'da Kosova Konsolosluğu'na saldırı

Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yer alan Kosova Konsolosluğu'na Sırplar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Irkçı saldırıda Kosova Devleti’nin Arması’na zarar verildi.

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Kopenhag Kosova Konsolosluğu
Kopenhag Kosova Konsolosluğu

Danimarka’daki Sırp holiganlar tarafından Kosova Cumhuriyeti’nin Kopenhag Konsolosluğu bu sabah erken saatlerde, saldırıya uğradı ve saldırıda Kosova Devleti’nin Arması’na zarar verildi.

Dünya Bülteni'nin Kosova Haber Merkezi'ne dayandırdığı habere göre, saldırıyı duyuran Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli bu vesile ile Viyana Sözleşmesi ve diplomatik ile konsolosluk sahaların güvenliğini ihlal eden bu saldırıyı kınadı.

Pacolli konuya ilişkin sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada;

“Danimarka makamları ile saldırıyı gerçekleştirenlerin adalete teslim edilmeleri için çalışmaktayız. Sırp holiganların Kosova’nın diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine sürekli saldırıları, Balkanlar’da 11 yıldır Kosova adında bağımsız ve egemen bir devletin mevcut olduğunu anlamak istemeyen Sırbistan’ın yalnız hüsrana uğramış politikasını göstermektedir. Sırp propagandasını ve Sırbistan’ın Kosova Cumhuriyeti’ne vahşi kampanyasını güçlüce kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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