Darbeci Mısır Karadavi’ye idam cezası verdi

Mısır askeri mahkemesi, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Mısırlı Yusuf El-Karadavi’nin de aralarında olduğu sekiz sanık hakkında idam cezası verdi.

Mısır Askeri Mahkemesi yaptığı açıklamada, sanıkların Müslüman Kardeşler’e göndermede bulunmak ve devlet kurumlarının işleyişini engellemek ve vatandaşlık haklarını ihlal etmek isteyen yasadışı bir gruba üye olmak ve 2015’te Kahire’de bir üst düzey polis memurunu öldürmekle suçlayarak ön idam cezası verdiklerini söyledi.

Kesin karar 17 Ocak'ta

Davadaki sanıklar, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığını yürüten tanınmış İslam alimi Yusuf El-Karadavi’nin yanı sıra Müslüman Kardeşler’in üst düzey üyelerini de içeriyor. Askeri mahkeme, kesin bir karar vermek için davayı 17 Ocak tarihine erteledi.

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