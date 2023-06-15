Derin devleti yok edeceğim

Trump, konuşmasında ayrıca, ülkenin seçim ve sınır politikalarının altını oyduğunu iddia ettiği kişilerden de hesap soracağına işaret ederek, “Yeniden seçildiğimde, yeniden seçileceğiz başka seçeneğimiz yok. Derin devleti tamamen yok edeceğim” ifadesini kullandı. Trump, hakkında yürütülen soruşturmaya, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith’e ise “haydut” ve “dengesiz” diye hitap etti. Eski ABD başkanı, hakkındaki soruşturmaları ise “ülke tarihinin en iğrenç ve en kötü tacizi” olarak niteledi ve bunların “siyasi motivasyonlu olduğunu” ileri sürdü. Trump’ın Florida’daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında “gizli belgeler” soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı. Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları “siyasi” olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago’dan alınan belgelerin “bağımsız bir hakem veya özel bir hakim” tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.