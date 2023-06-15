Derin devleti yok edeceğim

Donald Trump.
Hakkındaki dava süreçleri nedeniyle zor günler geçiren eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024’te yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde, derin devleti tamamen yok edeceğini ve Başkan Joe Biden hakkındaki suç iddialarının peşini bırakmayacağını belirtti. Devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalara ilişkin hakim karşısına çıkmasının ardından taraftarlarıyla bir araya gelen Trump, 2024 yapılacak seçimleri kazandığı takdirde “ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı Biden ve ailesi için özel bir savcı atayacağım” şeklinde konuştu.
Başsavcıya “haydut” dedi
Trump, konuşmasında ayrıca, ülkenin seçim ve sınır politikalarının altını oyduğunu iddia ettiği kişilerden de hesap soracağına işaret ederek, “Yeniden seçildiğimde, yeniden seçileceğiz başka seçeneğimiz yok. Derin devleti tamamen yok edeceğim” ifadesini kullandı. Trump, hakkında yürütülen soruşturmaya, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith’e ise “haydut” ve “dengesiz” diye hitap etti. Eski ABD başkanı, hakkındaki soruşturmaları ise “ülke tarihinin en iğrenç ve en kötü tacizi” olarak niteledi ve bunların “siyasi motivasyonlu olduğunu” ileri sürdü. Trump’ın Florida’daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında “gizli belgeler” soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı. Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları “siyasi” olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago’dan alınan belgelerin “bağımsız bir hakem veya özel bir hakim” tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.