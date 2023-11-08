Doktorları da katil

İsrail 1 aydır Gazze’de sivilleri katlediyor. Saldırılara lanet yağarken, bir grup İsrailli doktorun Gazze’deki hastanelerin bombalanması için ortak bildiri yayınlaması tepki çekti. Vahşetin büyümesi için çağrı yapan “İsrail Askerlerinin Hakları İçin Doktorlar” adlı grubun skandal bildirisine Filistinli doktorlardan cevap gecikmedi.

MESLEKLERİNE İHANET ETTİLER

Muhammed Yusuf El-Neccar Hastanesi Başhekimi Dr. Marwan Shafiq Al-Ham, Filistinli doktorlar adına ortak açıklama yaptı. İsrailli meslektaşlarını kınayan Dr. Al-Ham, “Biz doktorlar olarak barış elçileriyiz. Hayat kurtarıyoruz. İçerisinde hastaların bulunduğu hastanelerin bombalanmasını teşvik eden bir mektuba imza atan İsrailli doktorlar, asil mesleklerinin getirdiği sorumluluğa ihanet etmiştir” dedi. İsrailli doktorların meslek onuru ve etiğiyle ters düştüğünü kaydeden Al-Ham, “Hastaneler bombalanır, bize ya da hastalarımıza bir şey olursa, bunun bütün sorumlusu o mektubu imzalayanlardır” diye konuştu.

KATLİAM İSTEDİLER

Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin “Filistinli silahlı grupların üssü olduğunu” iddia eden İsrailli sözde doktor grubu, hastanenin bombalanmasını istemişti. Gazze’deki hastanelerin Hamas’a altyapı sağladığı gerekçesiyle Tel Aviv tarafından havaya uçurulması çağrısı yapılan bildiride, bu hastanenin bombalanmasının meşru hak olduğu belirtilmişti.

Tünel değil jeneratör var

Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, savaşın başından bu yana İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Hastane bombardımanlarına gerekçe olarak altlarında tünel olduğunu iddia eden İsrail’e, o hastanenin inşaat mühendisinden yanıt geldi. Yeni Şafak’a konuşan inşaat mühendisi Nur İhvan Abadi, “2010 yılından 2015’e kadar Gazze’de kaldım. Hastanenin temelinden son çivisi çakılana kadar başındaydım. İddia edildiği gibi hastanenin altında tüneller yok. İsrail bu yalanı, savaş suçunu örtmek için ortaya atıyor. Filistin Hükümeti’nin de bu hastaneyi tıbbi, insani ve yardım amaçları dışında kullanmadıklarına şahidiz. İsrail, dünyanın gözü önünde yalan söylüyor” dedi.

HASTANEDE 1000 ŞEHİT

Hastane yapılırken su ve yakıt deposu da inşa ettiklerini kaydeden Abadi, bu depo ve jeneratörleri yer altına yerleştirdikleri bilgisini verdi. Abadi “Çünkü İsrail sıklıkla Gazze’yi bombalıyor. Hastanede bakımların devam edebilmesi için bu depoların korunması gerekiyordu, güvenli bir yerde olması gerekiyordu” diye konuştu. Hastanenin sivil ve yaralıların sığındığı nadir yerlerden biri olduğunu belirten Abadi, düzenlenen saldırılar sonucu 1000’den fazla kişinin hastanede şehit olduğunu söyledi. Mercy adlı STK’nın Endonezya halkının bağışlarıyla yaptırdığı hastane, 2015’ten bu yana abluka altındaki Gazzelilere hizmet veriyor.







