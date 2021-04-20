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Dünya Doktorların yeni adresi Somali
AFRİKA

​Doktorların yeni adresi Somali

Doktorların yeni adresi Somali

Somali’de 400 Suriyeli doktor görev yapıyor. Somalili ve Suriyeliler arasında büyük maaş farkı bulunmazken, doktorlar burada Suriye’dekinden daha fazla kazanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Doktorların yeni adresi Somali
Fotoğraf: Arşiv

Somali’ye göç eden Suriyeli doktor ve diş hekimleri yeni bir düzen kurmayı başarmış. Arabi el-Cedid’e konuşan doktorlarla diş hekimleri Somali’deki hayat koşullarından memnun olduklarını ve ekonomik problem yaşamadıklarını dile getirdi. Körfez ve pek çok Arap ülkesi dahil hiçbir yerde iş bulamayan deneyimli doktorlar, Somali’de güvende olmayacakları sözlerine aldırmadan buraya göç ettikleri için hiç pişman olmadıklarını söyledi.

KONSEY KURACAĞIZ

  • Somali Doktorlar Birliği üyesi Dr. Usama Abdi ise Somalili ve Suriyeli doktorların maaşları arasında büyük fark bulunmadığına, uyum içinde çalıştıklarına dikkat çekti. Somali Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Anne Sağlığı Daire Başkanı Dr. Muhammed Mahmud Dero ise Somalili ve yabancı doktorların genel olarak performansını izleyen bir tıp konseyi olmadığını; bunu takip edecek bir konsey kurmayı planladıklarını belirtti.

ONLARA GÜVENİYORUZ

Özel bir hastanede insan kaynakları direktörü olarak çalışan Mustafa Muhammed Abdullah, şöyle konuştu: “Somali’deki özel hastaneler 2013 yılından bu yana iç hastalıkları, ortopedi, çocuk hastalıkları, diş hekimliği ve birçok farklı alanda uzman Suriyeli doktorları işe aldı. Somalililer Suriyeli doktorlara güveniyor. Üstelik ülkelerinde savaş var ve çalışma imkanları yok. Somali’nin sağlık sektörüne olumlu yönde katkı sağlamayı sürdürüyorlar.”

REJİM KABUL ETMİŞTİ

  • Esed rejimi yetkilileri de doktorların ülkeyi terkettiği gerçeğini doğrulamıştı. Suriye Doktorlar Sendikası Kemal Amer, Suriyeli bir doktorun Somali’de aldığı maaşın kendi ülkesinde aldığı maaştan fazla olduğunu itiraf etmişti. Yetkililer, rejim kontrolündeki bölgeleri terkeden doktorların yerine yenisinin bulunmadığı gibi, sahte diplomalarla çalışan doktorların da önüne geçilmediğine ve halk sağlığının hiçe sayıldığına vurgu yaptılar.
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