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Dünya

Dört yıl sonra ilk: Rusya ve Kuzey Kore arasındaki tren seferleri yeniden başlayacak

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki 4 yıl önce durdurulan doğrudan tren seferleri, temmuz ayında yeniden başlayacak.

13:23 - 26/06/2024 Çarşamba
IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya ve Kuzey Kore arasında haziran ayının ortalarında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler gelişiyor.


Rusya, korona virüs salgını nedeniyle durdurulan Kuzey Kore'ye direkt tren seferlerinin 4 yıl aradan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.


Temmuz ayında başlayacak seferlerin Vladivostok şehri ile Kuzey Kore'nin Rason limanı arasında gerçekleştirileceği bildirildi.


  • Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın Kuzey Kore sınırındaki Primorsky Krayı Valisi Oleg Kozhemyako, “Vladivostok'ta trene binen yolcular doğrudan Kuzey Kore'ye gelecek; oradaki güzelliğin, doğanın ve kültürün tadını çıkaracak, gelenek ve görenekleri tanıyacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra haziran ayında Kuzey Kore'yi ziyaret ederek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelmişti.




#Kuzey Kore
#Rusya
#Stratejik Ortaklık Anlaşması
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