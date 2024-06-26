Dört yıl sonra ilk: Rusya ve Kuzey Kore arasındaki tren seferleri yeniden başlayacak

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes için yaptığı teklifin, meselenin siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü sağlayacağını belirterek, "Bu teklifin kabul edilmesi durumunda çatışmalar derhal durdurulacak" dedi.