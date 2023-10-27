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Dünya

DSÖ'YE MEKTUP: Gazze'deki sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına alın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a, Gazze’de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğinin garanti altına alması gerektiği çağrısında bulundu.

04:00 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 01:27 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fahrettin Koca.

Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a Gazze’deki insani durum ile ilgili mektup gönderdi. Koca, mektubunda, “Sayın Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de hayat, eğer buna ‘hayat’ denebilirse, 2 haftadan fazla bir süredir çok ağır savaş koşulları altında. Gazze’ye, muhtaç olduğu sağlık hizmetinin ulaşması için gösterdiğiniz tüm çabalar için şahsınıza ve bir üyesi olduğumuz teşkilatınıza teşekkür ediyorum. Ancak şunu ifade etmek isterim ki masum sivillerin hayatını kaybettiği, yaralı çocukların sağlık hizmetine ulaşamadığı Gazze için yapabilecekleriniz, bugüne kadar yaptıklarınızdan çok daha fazladır, buna yürekten inanıyoruz” dedi.

DSÖ GÜCÜNÜ ORTAYA KOYMALI

Yaşanılan günlerin, DSÖ’ye insanlığın onurunun artık daha fazla çiğnenmesini önleme misyonu yüklediğini belirten Koca, şunları kaydetti: “Hiç şüphem yok ki alınmasına öncülük edeceğiniz kararlar, harekete geçireceğiniz imkanlar ve ayrıca şahsi saygınlığınızla dünya toplumlarının beklentilerini gerçeğe dönüştürecek ve büyük minnettarlık duyulacak adımlar atabilirsiniz. 75’inci yılında olan, bu süre içinde nice krizlere karşı başarılı sonuçlar almış bu kurumdan beklentimizin, gücünü aşan bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Yaralanan, kanser tedavisi yarım kalan çocuklara sağlık hizmeti verebilmek için önümüzdeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Ve elbette, üyesi olduğumuz bu kurumun gücünü, bunun çok daha ötesinde ivedilikle ortaya koymasını büyük bir ümitle bekliyoruz.”

TÜRKİYE GEREKENİ YAPMAYA HAZIR

Koca, alınması gereken aksiyonlara değindiği mektubunda, “Sayın Genel Direktör, değerli dostum, DSÖ önderlik sorumluluğu ile ve acilen gerekli girişimlerde bulunarak, Gazze’de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almalı. Ülkemin, hasta çocuklar başta olmak üzere, savaşın mağdurları için gerekli sağlık hizmetlerini Gazze’ye ulaştırmaya, yaralıları Türkiye’de tedavi altına almaya hazır olduğunu ve gerekli hazırlıkları yaptığını bilmenizi isterim. Hayat kurtarmak için eksik olan şey, gerekli şartların oluşturulmasıdır” dedi.



#Fahrettin Koca
#Filistin
#Gazze
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