Dünya Dünya genelindeki gösteriler Cezayire de sıçradı "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
AFRİKA

Dünya genelindeki gösteriler Cezayir'e de sıçradı: "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

Dünya genelindeki gösteriler Cezayir'e de sıçradı: "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 36'ncı haftasında da devam edildi.

Haber Merkezi AA
Cezayir'de protestolar devam ediyor.
Cezayir'de protestolar devam ediyor.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin doğusundaki Mile ve Cicil, batısındaki Vahran ve Musteganim ile orta kesimindeki El-Buleyde kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.

  • Anayasa'nın 7. maddesi gereği yönetimin halka teslim edilmesini ve Buteflika rejimi temsilcilerinin gitmesini talep eden göstericiler, "demokratik sivil devlet", "çetelerin yönettiği seçimlere hayır" ve "talebimiz açık, yönetim halka teslim edilsin" gibi sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamaları reddeden sloganlar attı.

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"Bin Salih beni temsil etmiyor"

Başkentteki Merkezi Postane Meydanı'nda düzenlenen gösterilerde eylemciler "Bin Salih beni temsil etmiyor" ve "bu halk aşağılanamaz" şeklinde slogan atarken, Moris Udan Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler ise Bin Salih ve Putin'in el ele tutuştuğu ve üzerinde "Kriz kontrol altında" yazısının bulunduğu bir karikatür taşıdı.

  • Bin Salih, Putin ile görüşmesinde, ülkede durumun kontrol altında olduğunu ve bazılarının gösteriye devam ettiğini ifade etmişti. Göstericiler ise Bin Salih'in bu açıklamasını gösterileri hafife alma ve ülkenin iç meselelerini başka bir ülkenin devlet başkanına arz etme olarak değerlendirerek tepki gösteriyor.

Cezayir'de 20 yıl boyunca iktidarda bulunan Buteflika, tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

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Buteflika'nın istifasına rağmen gösteriler sürüyor

Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını isteyenler ise gösterilerini her cuma sürdürüyor.

Ülkede yeni cumhurbaşkanı seçiminin 12 Aralık'ta yapılması planlanıyor. Yüksek Seçim Kuruluna göre adaylık için 100'e yakın kişi başvuruda bulundu.

Buteflika döneminde başbakanlık yapan Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun gibi isimler de cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklamıştı.

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