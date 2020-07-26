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Dünya Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni Ayasofyanın ibadete açılmasından rahatsız olanlar Türkiyenin rolünün artmasından endişe ediyor
AFRİKA

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni'den Ayasofya açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni: Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olanlar Türkiye'nin rolünün artmasından endişe ediyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından dolayı rahatsızlık duyanların Türkiye'nin rolünün artmasından endişe ettiğini belirtti. Birlik Başkanı ayrıca, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması gibi bazı olumlu değişimlerin göstergesi olan bu adımdan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Haber Merkezi AA
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulu
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulu

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Birliğin sosyal paylaşım sitesindeki açıklamasında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının Türkiye, İslam dini ve Hıristiyanlık için kazanımları olduğunu belirtti.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından alınması gereken dersler olduğuna işaret eden Raysuni, bunlar arasında; zamanında camilerin kapatılması gibi 1. Dünya Savaşı'nın bazı sonuçlarına zorla maruz kalan Türkiye'nin savaşın sonuçlarından kurtulmaya başlamasının yer aldığını ifade etti.

Dünya çapında dini bir dönüşümün işareti

Raysuni, şimdi ise Türkiye'nin üzerindeki tozu silkelediğini, bu ağır mirastan kurtulduğunu ve mağlubiyetinin sona erdiğini kaydetti.

Bu durumun ayrıca Türkiye'nin, toprakları ve müesseseleri üzerindeki tam egemenliğini yeniden geri aldığına işaret ettiğini belirten Raysuni, bu adımı "dünya çapında dini bir dönüşümün işareti" şeklinde değerlendirdi.

Raysuni, "Bazı kesimlerin, Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki rahatsızlıklarının sebebi, siyasi, ideolojik. Özellikle de Türkiye'nin rolünün artmasından endişe ediyorlar." ifadesini kullandı.

Birlik Başkanı ayrıca, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması gibi bazı olumlu değişimlerin göstergesi olan bu adımdan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

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