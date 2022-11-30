Dünya Endonezya 100den fazla tropikal takımadanın geliştirme haklarını müzayede satacak
ASYA

Endonezya 100'den fazla tropikal takımadanın geliştirme haklarını müzayede satacak

ABD'li müzayede firması Sotheby's, Endonezya’ya ait 100’den fazla tropikal adanın 'geliştirme haklarının' 8 ila 14 Aralık’ta açık arttırmada satılacağını açıkladı. Açıklamada, “Widi Reserve, 150 kilometrelik toz beyaz kumlu plajları, gelişen mercan resifleri ve özel, derin deniziyle, besin açısından zengin sularla çevrili 100'den fazla ıssız, el değmemiş tropik adaya sahip bir mercan atolü takımadasıdır” denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Endonezya 100den fazla tropikal takımadanın geliştirme haklarını müzayede satacak
Geliştirme hakları müzayedede satacak olan tropikal takımadaları.

Endonezya’nın ‘Mercan Üçgeni’ bölgesinde yer alan Widi Reserve mercan takım adaları ismiyle bilinen 100’den fazla tropikal adanın ‘geliştirme hakları’, Sotheby’s müzayede evi tarafından 8 ila 14 Aralık’ta, New York kentinde açık arttırmada satılacağı belirtildi. Bölgeyle ilgili yapılan açıklamada, “Widi Reserve, 150 kilometrelik toz beyaz kumlu plajları, gelişen mercan resifleri ve özel, derin deniziyle, besin açısından zengin sularla çevrili 100'den fazla ıssız, el değmemiş tropik adaya sahip bir mercan atolü takımadasıdır” denildi.

DHA

Yeryüzünde en bozulmamış mercan atol ekosistemlerinden biri olan takım adaların, 600 deniz memelisi, balık, kuş, böcek ve kertenkele türü ve henüz keşfedilmemiş türler dahil olmak üzere yüzlerce nadir ve nesli tükenmekte olan türe ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

DHA

Üzerinde henüz yerleşim yeri olmayan ve Deniz Koruma Alanı içinde yer alan adalara, eko-tatil alanları ve lüks konutlar yapılacağı belirtildi.

DHA

Endonezya yasalarına göre adaların Endonezya vatandaşı olmayanlara satışı yasak olduğu için alıcılar, inşaat lisansı olan Endonezyalı şirket PT Leadership Islands Indonesia'nın (LII) hisseleri için teklif vereceği ifade edildi.

DHA

Her dağın zirvesi Mehmetçik

Her dağın zirvesi Mehmetçik

Komandolar PKK'lı teröristlerin inlerine böyle giriyor.
Heyecan dört maçla devam ediyor

Heyecan dört maçla devam ediyor

​Dünya Kupası'nda tur atlayacak takımlar bugün belli oluyor.
The Economist 2023te yaşanması muhtemel 10 olayı listeledi: Türkiye-Yunanistan detayı dikkat çekti

​Sahte doktorun foyası nasıl ortaya çıktı?

​ABD'nin Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan 'kara harekatı' açıklamalarına tepki

Zincir marketlerdeki fiyat artışları için harekete geçiliyor.

​Süt ürünlerinde yeni dönem: Artık bunu yapamayacaklar.

​Rus devi 'tarihi bir olay gerçekleşecek' sözleriyle duyurdu.

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak
Hayat

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı
Gündem

Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından dövülüp bıçaklanarak sokaklarda gezdirilen ve kan kaybından ölen Ergün Arslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Masum olduğu ortaya çıkan Arslan'ın darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, "Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.