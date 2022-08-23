Dünya Endonezyada 6 büyüklüğünde deprem Tsunami korkusuyla paniğe kapılıp yüksek bölgelere kaçtılar
ASYA

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem: Tsunami korkusuyla paniğe kapılıp yüksek bölgelere kaçtılar

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem anında bölgedeki insanlar, tsunami korkusuyla paniğe kapılıp evlerini terk etti ve daha yüksek bölgelere koştu. Bölge sakinlerine daha sonra ilgili kurumlardan tsunami tehlikesinin olmadığı yönünde mesajlar gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Endonezyada 6 büyüklüğünde deprem: Tsunami korkusuyla paniğe kapılıp yüksek bölgelere kaçtılar
Endonezya'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 şiddetinde depremin Sumatra Adası'ndaki Pagar Alam şehrinin 117 kilometre güneyinde ve 58,8 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, deprem anında bölgedeki insanlar, tsunami korkusuyla paniğe kapılıp evlerini terk etti ve daha yüksek bölgelere koştu.

Bölge sakinlerine daha sonra ilgili kurumlardan tsunami tehlikesinin olmadığı yönünde mesajlar gönderildi.

Bu arada, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı ancak tsunamiyi tetikleyemeyecek kadar derinde olduğunu belirtti.

Depremin ardından can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

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