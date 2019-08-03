Dünya Endonezyada deprem 4 ölü
ASYA

Endonezya'da deprem: 4 ölü

Endonezya'da deprem: 4 ölü

Endonezya'nın Başkenti Jakarta'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 200 binada hasar oluştu.

Haber Merkezi IHA
Deprem, Java adasında meydana geldi.
Deprem, Java adasında meydana geldi.

Endonezya’nın Başkenti Jakarta’nın Java adasında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 200 bina hasar gördü.

  • ABD Jeoloji Araştırmaları, dün Japonya’nın Java adasının güney batı kısmının 151 metre açığında meydana gelen depremin 6,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Agus Wibowo, the National Disaster Afet Yardım Ajansı tarafından yapılan açıklamada Batı Java ve Banten’de 4 kişinin depremden paniğe kapılıp kaçarken hayatını kaybettiğini, diğer 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Deprem Jakarta’da da hissedildi. Binalar yaklaşık bir dakika sallandı.

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