Ermeni vekil Zohrabyan: Azerbaycan'daki Mingeçevir Barajı'nı vuralım

Ermenistan’daki muhafazakâr Müreffeh Ermenistan Partisi Milletvekili Naira Zohrabyan, sosyal medya hesabından terör çağrısı yaptı. Zohrabyan Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Mingeçevir şehrindeki barajın vurulmasını teklif etti.

Aynı zamanda Ermenistan’ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi ve Ermenistan Meclisi’ndeki İnsan Hakları Komitesi’nin başkanı da olan Zohrabyan, yaptığı paylaşımla tepki topladı.

Mingeçevir Barajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev'den tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev de, Twitter hesabından Ermeni vekile tepki gösterdi. Zohrabyan’ın paylaşımını kınayan Hajiyev, “Azerbaycan'a karşı terör, savaş suçu çağrısı yapıyor. Böyle bir zihniyete sahip bir siyasetçi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden çıkarılmalıdır” diyerek çağrıda bulundu.

Naira Zohrabyan, Member of Armenian National Assembly from "Prosperous Armenia" Faction. Also represented at PACE/@coe. Calls for terror/#WarCrime against Azerbaijan by hitting Mingachevir reservoir. Politician with such mentality must be stripped of PACE mandate. We condemn it. pic.twitter.com/jElxB6QAAf — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 9, 2020