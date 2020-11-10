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Dünya Ermeni vekil Zohrabyan Azerbaycandaki Mingeçevir Barajını vuralım
ASYA

Ermeni vekil Zohrabyan: Azerbaycan'daki Mingeçevir Barajı'nı vuralım

Ermeni siyasetçi Naira Zohrabyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'daki Mingeçevir Barajı'nın vurulmasını teklif etti.

Haber Merkezi Diğer
Naira Zohrabyan
Naira Zohrabyan

Ermenistan’daki muhafazakâr Müreffeh Ermenistan Partisi Milletvekili Naira Zohrabyan, sosyal medya hesabından terör çağrısı yaptı. Zohrabyan Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Mingeçevir şehrindeki barajın vurulmasını teklif etti.

Aynı zamanda Ermenistan’ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi ve Ermenistan Meclisi’ndeki İnsan Hakları Komitesi’nin başkanı da olan Zohrabyan, yaptığı paylaşımla tepki topladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev'den tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev de, Twitter hesabından Ermeni vekile tepki gösterdi. Zohrabyan’ın paylaşımını kınayan Hajiyev, “Azerbaycan'a karşı terör, savaş suçu çağrısı yapıyor. Böyle bir zihniyete sahip bir siyasetçi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden çıkarılmalıdır” diyerek çağrıda bulundu.

Yenilgiyi kabul eden Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı: Bölgeden silah sesleri yükseliyor
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Yenilgiyi kabul eden Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı: Bölgeden silah sesleri yükseliyor
Dağlık Karabağ'da, Ermenistan'ın savaşı kaybettiğinin ilanının ardından Erivan'da bazı gruplar hükümet binasını bastı. Burada toplanan grup polisler tarafından engellenmeye çalışılırken protestocular hükümet binasının kapılarını kırdı. Hala gerilimin devam ettiği Erivan'da protestocuların sayıları giderek artarken bölgeye ek polis kuvvetleri sevk edilmeye devam ediliyor. Rus haber ajansları hükümet binası önünden silah seslerinin yayıldığını duyurdu.


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