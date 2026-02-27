Eski ABD Başkanı Clinton'ın Epstein soruşturması kapsamında Kongre üyelerince ifadesi alınıyor

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından sorgulanan Clinton, Epstein ile olan geçmişteki bağlarını kabul ederken, işlenen suçlara dair hiçbir bilgisi olmadığını savundu.
Clinton'ın, Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyeleri tarafından Epstein ile olan bağları hakkında sorgulanmasına başlandı.
"Hiçbir şey görmedim, çok iyi sakladı"
Eski ABD Başkanı, eşi Hillary Clinton'ın bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığı halde ifadeye çağrılmasından dolayı Komite'ye karşı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Epstein dosyalarında adı geçiyor
New York'taki Chappaqua Gösteri Sanatları Merkezi'nde sorgusu gün boyu sürmesi beklenen eski ABD Başkanı Clinton'ın adının, Adalet Bakanlığının geçen yılın sonlarında Epstein'le ilgili yayımladığı dosyalarda geçtiği ortaya çıkmıştı.
Söz konusu dosyalarda Clinton'ın, Epstein'in özel uçağıyla en az 16 kez seyahat ettiği bilgilerine ulaşılmış ve bir jakuzide kadınlarla birlikte fotoğraflarının yer aldığı görülmüştü.
Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, eski başkanın 2000'li yılların başlarında, Epstein'ın herhangi bir cinsel suçtan yargılanmasından önce, Clinton Vakfı gezileri için Epstein'ın uçağıyla seyahat ettiğini söylemişti.
Jeffrey Epstein olayı
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.