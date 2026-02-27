Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Eski ABD Başkanı Clinton'ın Epstein soruşturması kapsamında Kongre üyelerince ifadesi alınıyor

Eski ABD Başkanı Clinton'ın Epstein soruşturması kapsamında Kongre üyelerince ifadesi alınıyor

21:4827/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Eski ABD Başkanı Bill Clinton
Eski ABD Başkanı Bill Clinton

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından sorgulanan Clinton, Epstein ile olan geçmişteki bağlarını kabul ederken, işlenen suçlara dair hiçbir bilgisi olmadığını savundu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein soruşturmasıyla ilgili ifadesinde, Epstein'ın suçlarından
"asla haberdar olmadığını"
söyledi.

Clinton'ın, Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyeleri tarafından Epstein ile olan bağları hakkında sorgulanmasına başlandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Clinton, New York'taki bir gösteri merkezinde Kongre üyelerine verdiği ifadede Epstein ile bağlantısını kabul etti, ancak milyarder iş adamının suçlarından
"asla haberdar olmadığını ve ilk suç itirafından çok önce onunla olan ilişkisini kestiğini"
ısrarla belirtti.

"Hiçbir şey görmedim, çok iyi sakladı"

Clinton, Komite'nin sorularına,
"Hiçbir şey görmedim ve hiçbir yanlış yapmadım. Geçmişe bakıldığında bile, beni asla şüpheye düşürecek hiçbir şey görmedim. Çünkü o bunu herkesten, çok uzun süre, çok iyi sakladı."
sözleriyle cevap verdi.

Eski ABD Başkanı, eşi Hillary Clinton'ın bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığı halde ifadeye çağrılmasından dolayı Komite'ye karşı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Ayrıca basına kapalı devam eden sorgulamayla ilgili basın açıklaması yapan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Clinton'ın
"çok işbirlikçi"
davrandığını söyledi.
Clinton'ın Epstein tarafından nüfuz edebilmek adına hedef alındığı inancını paylaşan Luna,
"Şu ana kadar onun bir şeyleri sakladığına inanmak için hiçbir nedenim yok. Oldukça şeffaf davrandı."
dedi.

Epstein dosyalarında adı geçiyor

New York'taki Chappaqua Gösteri Sanatları Merkezi'nde sorgusu gün boyu sürmesi beklenen eski ABD Başkanı Clinton'ın adının, Adalet Bakanlığının geçen yılın sonlarında Epstein'le ilgili yayımladığı dosyalarda geçtiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu dosyalarda Clinton'ın, Epstein'in özel uçağıyla en az 16 kez seyahat ettiği bilgilerine ulaşılmış ve bir jakuzide kadınlarla birlikte fotoğraflarının yer aldığı görülmüştü.

Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, eski başkanın 2000'li yılların başlarında, Epstein'ın herhangi bir cinsel suçtan yargılanmasından önce, Clinton Vakfı gezileri için Epstein'ın uçağıyla seyahat ettiğini söylemişti.


Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan
"müşteri listesi"
nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.


#Bill Clinton
#Epstein dosyası
#Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi