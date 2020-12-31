Dünya Evde kalın mesajı veren Kanadalı bakan seyahat yasağını deldi St Barts adasına uçtu
AMERİKA

'Evde kalın' mesajı veren Kanadalı bakan seyahat yasağını deldi: St. Barts adasına uçtu

'Evde kalın' mesajı veren Kanadalı bakan seyahat yasağını deldi: St. Barts adasına uçtu

Kanada’nın Ontario Eyaleti Maliye Bakanı Rod Phillips'in sosyal medyada Noel günü evde kalacağına vurgu yapmasına rağmen seyahat yasağını delerek, St. Barts adasına uçtuğu ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi DHA
​​Kanada’nın Ontario Eyaleti Maliye Bakanı Rod Phillips
​​Kanada’nın Ontario Eyaleti Maliye Bakanı Rod Phillips

Kanada’nın Ontario Eyaleti Maliye Bakanı Rod Phillips, koronavirüs salgını nedeniyle halka Noel kutlamalarını evde geçirmeleri konusunda sık sık uyarı yaptı. Karantina kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yapan ve Noel kutlamasında evdeymiş süsü veren Phillips'in seyahat yasağını delerek, St. Barts adasına uçtuğu ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

NOEL ARİFESİ VİDEOYLA KARANTİNA UYARISI
Phillips, Noel arifesinde sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda bölge sakinlerine eyaletteki 'en savunmasızları' korumak için ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür etti. Aynı gün Zoom uygulamasıyla halkın karşısında çıkan Phillips şu ifadeleri kullandı:

  • "Hepimiz bu Noel'de fedakarlık yaparken, bazı vatandaşlarımızın Zoom üzerinden Noel yemeği için evde bile olmayacaklarını unutmayın. Binlerce ön cephe kahramanı iş başında olacak"

Ülkede artan vakalara rağmen, Phillips'in Karayipler'e tatilde olduğu ortaya çıktı.

Kanadalı bakanın Twitter'da paylaştığı mesaj.

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ÖZÜR DİLEDİ
Phillips'in ofisinden yapılan açıklamada bakanın St Barts gezisinin planlandığı ifade edildİ. Phillips, yaptığı açıklamada seyahatten dolayı 'çok pişman olduğunu ifade ederek, halktan özür diledi.

"KABİNEDEN ÇIKARILSIN" ÇAĞRISI
Ontario Yeni Demokrat Parti Lideri Andrea Horwath, Phillips'in kabineden çıkarılması çağrısında bulundu. Horwath yerel medyaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu utanç verici, durumu bilmesi ve bunu görmezden gelmesi utanç verici" ifadelerini kullandı.
130 DOLAR İHLAL CEZASI
Kanada yasalarına göre Phillips'in Ontario'ya döndükten sonra 14 gün karantinada kalması gerekirken, Phillips'in karantinaya ihlalden 130 dolar para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

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