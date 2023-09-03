Eylemi bitir tavuğu kap!

Suriye’de yaşayan Dürziler, Süveyda ve Dera’da yaklaşık iki haftadır Esad rejimine karşı ayakta. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu Dürzi üyesi Hafız Karkut, geçtiğimiz Cuma günü Süveyda’da son günlerin en yüksek katılımlı protestolarının gerçekleştiğini belirterek, “Bu durum tüm dünyanın olduğu gibi rejimin de bölgeye dikkat kesilmesine neden oldu. Beşar Esad, Dürzilerle anlaşma yoluna gitmek için delegeler gönderdi” dedi. Esed ayrıca, bölge halkına ucuz dondurulmuş tavuk satışı dahi vadetti.

İNSANLAR DİKTATÖRLÜKTEN KURTULMAK İSTİYOR

Ağır ekonomik krizin bölgede gaz fiyatlarını yüzde 200’den fazla artırdığını söyleyen Hafız Karkut, “Güvensiz ortam, ekonomik kriz, uyuşturucu ticareti, sivillerin kaçırılması ve karşılığında fidye istenmesi protestoların fitilini ateşledi. İnsanlar diktatörlükten, rejimin adaletsizliğinden kurtulmak istiyor, bu nedenle devrimi tamamlayıp demokratik haklarını kullanmak istiyorlar” dedi.

BEŞAR GİT, ÖZGÜR SURİYE

2018’de terör örgütü DEAŞ’ın bölgeye saldırdığını hatırlatan Karkut, “Bu durum yaşanırken Esad askerleri müdahale etmedi. O dönemden bu yana bölgede tepki var ancak bu kadar güçlü değildi. Şimdi ise dikkat çekici hale geldi. İnsanlar “Beşşar Esad git, özgür Suriye” sloganları atıyor. “Suriye çiftlik biz ise koyun değiliz” yazılı afişler taşıyor. Esad’ın gitmesini ve diktatörlüğün bitmesini isteyen insanlar, hapishanede suçsuz yere tutulan binlerce insanın serbest kalarak uluslararası bir gözetimle demokratik bir sistemin kurulmasını talep ediyor” şeklinde konuştu.

ESAD PROTESTOLARIN YAYILMASINDAN KORKUYOR

Rejimin şu ana kadar şaşırtıcı bir şekilde protestoculara karşı tehdit ve şiddet içerikli bir girişimde bulunmadığını vurgulayan Karkut, “Aksine delegeler göndererek eylemlerin son bulmasını istedi ancak halk bunu reddetti. Bu tekliflerin ardından daha geniş çaplı gösteri organize ettiler. Yıllardır rejimin savaşı karşısında kurban olan bu insanlar artık çözüm istiyor. Süveyda’da yaşanan bu gelişmeler diğer şehirleri de hareketlendirdi. Dera, El-Bab ve diğer pek çok şehirde protestolar başladı. Esad, bu protestoların başkent Şam’a da şıçramasından korkuyor” diye konuştu.

Hafız Karkut

SURİYELİLER KABUL ETMEZ

Suriye’nin doğusunda 27 Ağustos’ta terör örgütü PKK’ya karşı Arap aşiretleri tarafından başlatılan mücadeleye değinen Karkut, “Terör örgütü PKK/YPG gibi yapıların çıkarcı olduklarına hiç şüphe yok. Suriyeliler özgür olmak isterken, bu örgüt, kendilerini desteklemeyen Kürt ve Arap kadın ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişiyi öldürdü, yerinden etti. İnsanları terörize ederek ayrı bir devlet kurabileceklerine inandılar. Biz Suriyeliler olarak bunu kabul edemeyiz. Biz bölgede hukuka dayalı bir devlet istiyoruz” dedi.







